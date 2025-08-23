Palermo, subito tre punti per Inzaghi. Vincono anche Monza e Empoli

Prime vittorie in Serie B per Palermo e Monza. La squadra rosanero ha superato per 2-1 la Reggiana con i gol di Pohjanpalo (38°) e Pierozzi (64°) in risposta alla rete di Tavsan (62°). E' una rete di Izzo al 56° invece a regalare i tre punti al Monza contro il Mantova.