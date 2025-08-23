Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Palermo, subito tre punti per Inzaghi. Vincono anche Monza e Empoli

Pohjanpalo e Pierozzi regalano la vittoria ai rosanero, ai briantei basta la firma di Izzo
1 min
Palermo, subito tre punti per Inzaghi. Vincono anche Monza e Empoli© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Prime vittorie in Serie B per Palermo e Monza. La squadra rosanero ha superato per 2-1 la Reggiana con i gol di Pohjanpalo (38°) e Pierozzi (64°) in risposta alla rete di Tavsan (62°). E' una rete di Izzo al 56° invece a regalare i tre punti al Monza contro il Mantova.

Tris Empoli, pari per lo Juve Stabia

Allo stadio Castellani l'Empoli ha battuto 3-1 il Padova nella prima giornata del campionato di serie B. Per l'Empoli a segno Shpendi (20°) e doppietta di Popov (41° e 66°). Per il Padova momentaneo pareggio di Bortolussi al 25° minuto. Virtus Entella-Juve Stabia termina invece 1-1: ospiti in vantaggio al 47° con Candellone, pari dell'Entella con Marconi al 60° minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B