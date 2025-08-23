Palermo, subito tre punti per Inzaghi. Vincono anche Monza e Empoli

© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Prime vittorie in Serie B per Palermo e Monza. La squadra rosanero ha superato per 2-1 la Reggiana con i gol di Pohjanpalo (38°) e Pierozzi (64°) in risposta alla rete di Tavsan (62°). E' una rete di Izzo al 56° invece a regalare i tre punti al Monza contro il Mantova.
Tris Empoli, pari per lo Juve Stabia
Allo stadio Castellani l'Empoli ha battuto 3-1 il Padova nella prima giornata del campionato di serie B. Per l'Empoli a segno Shpendi (20°) e doppietta di Popov (41° e 66°). Per il Padova momentaneo pareggio di Bortolussi al 25° minuto. Virtus Entella-Juve Stabia termina invece 1-1: ospiti in vantaggio al 47° con Candellone, pari dell'Entella con Marconi al 60° minuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B