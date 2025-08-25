Zanimacchia stende la Samp: l'ex Juve in gol nel 2-0 Modena a Marassi

GENOVA - Il Modena ha sconfitto per 2-0 la Sampdoria allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova in un match valido per la prima giornata di Serie B. Per gli emiliani decidono le reti di Santoro al 74° minuto e dell'ex Juventus Zanimacchia a pochi istanti dal triplice fischio finale.

La cronaca

Blitz del Modena e debutto col sorriso per l'ex Sottil che vince al Ferraris (2-0) contro una Samp confusa e con poche idee. Subito gli ospiti in avanti con la frustata di Tonoli dai 30 metri, l'incrocio dei pali non è così lontano. Poi la Samp ispirata da Cherubini si proietta in avanti con la girata al volo da buona posizione di Coda che termina lontano dallo specchio della porta avversaria. Bis poco dopo con Benedetti ma Chichizola para. Nella ripresa immediata tentativo al 3' di Santoro di poco sul fondo. Ma è ancora il centrocampista protagonista con un tiro che finisce all'incrocio dei pali e regala il vantaggio. E poi quasi al 90' il bis col tocco ravvicinato di Zanimacchia col petto dopo il cross di Magnino.