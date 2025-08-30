Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Frosinone frena il Palermo di Inzaghi al Barbera. Vince solo il Mantova

I pali beffano i rosanero contro i ciocari. Fiori stende il Pescara, il Venezia si salva in 10 a casa della Juve Stabia
2 min
VeneziaPalermomantova
Il Frosinone frena il Palermo di Inzaghi al Barbera. Vince solo il Mantova © LAPRESSE

PALERMO - Il Palermo di FIlippo Inzaghi stecca la seconda in casa. Sotto gli occhi del presidente Mattarela i rosanero vengono frenati sullo 0-0 dal Frosinone con i ciociari andati vicino al gol al 65' con Koutsoupias (conclusione al fil di palo) ma salvati due volte dai legni: la prima al 52' nell'azione migliore dei padroni di casa con verticalizzazione precisa di Ranocchia per Pierozzi, che crossa al centro per Pohjanpalo il quale calcia al volo da distanza ravvicinata e colpisce clamorosamente la parte esterna del palo a Palmisani battuto. E poi all'80' sul colpo di testa ancora dell'attaccante ex Venezia sugli sviluppi di calcio d'angolo.
Pareggio a reti inviolate anche tra Spezia e Catanzaro mentre al Dino Manuzzi succede tutto negli ultimi minuti tra Cesena ed Entella: rigore realizzato da Shpendi all'81' per l'1-0 ma nel recupero arriva la rete di Franzoni (91') smorza l'entusiasmo dei padroni di casa per l'1-1 finale.

Fiori lancia il Mantova. Venezia, prezioso pareggio in 10.

Nelle partite delle 18:30 arriva la vittoria in volata del Mantova per 2-1 contro il Pescara: i padroni di casa sbloccano il parziale al 29' sul rigore trasformato da Mancuso ma gli ospiti rientrano al 54' grazie all'autogol di Festa. Il Mantova ci crede e all'86' Fiori deve solo appoggiare la sfera in rete dopo un'azione nata dal traversone di Mantovani sulla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore, Falletti la tocca leggermente e Fiori non può sbagliare per il primo successo stagionale per i "Virgiliani". 
A Castellammare di Stabia invece il Venezia resiste in inferiorità numerica (espulsione diretta di Yeboah al 37') e strappa un prezioso punto (0-0) contro la Juve Stabia che più volte ha sfiorato il gol ma ha sempre trovato un preparato Stankovic come all'82' e 89' sempre su Piscopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B