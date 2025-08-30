Il Frosinone frena il Palermo di Inzaghi al Barbera. Vince solo il Mantova

PALERMO - Il Palermo di FIlippo Inzaghi stecca la seconda in casa. Sotto gli occhi del presidente Mattarela i rosanero vengono frenati sullo 0-0 dal Frosinone con i ciociari andati vicino al gol al 65' con Koutsoupias (conclusione al fil di palo) ma salvati due volte dai legni : la prima al 52' nell'azione migliore dei padroni di casa con verticalizzazione precisa di Ranocchia per Pierozzi, che crossa al centro per Pohjanpalo il quale calcia al volo da distanza ravvicinata e colpisce clamorosamente la parte esterna del palo a Palmisani battuto. E poi all'80' sul colpo di testa ancora dell'attaccante ex Venezia sugli sviluppi di calcio d'angolo. Pareggio a reti inviolate anche tra Spezia e Catanzaro mentre al Dino Manuzzi succede tutto negli ultimi minuti tra Cesena ed Entella : rigore realizzato da Shpendi all'81' per l'1-0 ma nel recupero arriva la rete di Franzoni (91') smorza l'entusiasmo dei padroni di casa per l' 1-1 finale.

Fiori lancia il Mantova. Venezia, prezioso pareggio in 10.

Nelle partite delle 18:30 arriva la vittoria in volata del Mantova per 2-1 contro il Pescara: i padroni di casa sbloccano il parziale al 29' sul rigore trasformato da Mancuso ma gli ospiti rientrano al 54' grazie all'autogol di Festa. Il Mantova ci crede e all'86' Fiori deve solo appoggiare la sfera in rete dopo un'azione nata dal traversone di Mantovani sulla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore, Falletti la tocca leggermente e Fiori non può sbagliare per il primo successo stagionale per i "Virgiliani".

A Castellammare di Stabia invece il Venezia resiste in inferiorità numerica (espulsione diretta di Yeboah al 37') e strappa un prezioso punto (0-0) contro la Juve Stabia che più volte ha sfiorato il gol ma ha sempre trovato un preparato Stankovic come all'82' e 89' sempre su Piscopo.