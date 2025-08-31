Samp ancora ko: Coda non basta, tris Sudtirol. Il Monza frena col Bari, pari Carrarese

Il Sudtirol cala il tris e non lascia scampo alla Sampdoria . I padroni di casa passano in vantaggio all'8' con una prodezza di Casiraghi che raccoglie la palla vagante, e da fuori area con una mezza girata la piazza alle spalle di Ghidotti. La Sampdoria abbozza la reazione ma è ancora il Sudtirol a colpire. Al 18' la palla di El Kaouakibi filtra nell'area doriana, e dopo il tiro a vuoto di Davi c'è quello risolutivo di Merkaj che indirizza in rete il rasoterra ravvicinato. Alla mezz'ora El Kaouakibi segna la terza rete approfittando di una incomprensione difensiva doriana. La Sampdoria prova a rispondere al 40' con il tiro incrociato di Cuni che costringe Adamonis alla deviazione in tuffo. Al 44' c'è il colpo di Coda che riduce lo svantaggio. Rete numero 136 per il centravanti, che raggiunge il titolo di miglior marcatore di sempre della Serie B . Ad ogni modo, il gol non basta per cambiare il risultato ed il destino del club blucerchiato, costretto a raccogliere la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella rimediata contro il Modena alla prima giornata.

Una Serie B in parità: i risultati

Nessun gol e un punto a testa per Carrarese e Padova. Regge il bunker degli ospiti rimasti in dieci nell'ultima mezz'ora di gioco per una sciocchezza di Fusi che, già ammonito, si è beccato il secondo giallo per un fallo inutile a centrocampo. La Carrarese ha cercato fino al 95' di scardinare la retroguardia patavina, ma troppa imprecisione in attacco per gli azzurri. Al 90' un colpo di testa di Sekulov è stato neutralizzato da Fortino. A tempo scaduto brivido in area azzurra per una punizione dal limite di Varas respinta dalla barriera. Una domenica di Serie B all'insegna del pareggio, con Modena ed Avellino che si fermano sul punteggio di 1-1: ad aprire le marcature ci hanno pensato gli ospiti, grazie alla rete del vantaggio siglata dal centrocampista greco Sounas al 54'. A riportare il match in equilibrio è stato, invece, l'ex Serie A Defrel al 63'. Con lo stesso risultato si è conclusa anche la partita tra il Monza di Bianco ed il Bari di Caserta. Gli ospiti si sono portati subito in vantaggio - al secondo minuto di gioco - grazie al gol di Dany Mota. Al 16' riagguanta il match Moncini, con i padroni di casa che hanno tentato più volte la via del gol, senza però riuscire a concretizzare.