Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Serie B: il Premio Gentleman Morosini a Coda

La “torretta" sarà consegnata al bomber della Samp il 10 settembre nel corso di una serata di gala a Milano
2 min
Serie B: il Premio Gentleman Morosini a Coda© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Il Premio Gentleman Lega Serie B per la stagione 2024-25, dedicato a Piermario Morosini, è stato assegnato a Massimo Coda, l’attaccante della Sampdoria con una lunga carriera, esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo. Il bomber blucerchiato, con 136 reti, detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol a Bolzano (domenica 31 agosto) a Stefan Schwoch, fermo a quota 135. Un record, quello di Coda, così suddiviso: 31 reti con la Salernitana, 28 col Benevento, 42 al Lecce, 10 per il Genoa, 16 con la Cremonese e 9 con la Sampdoria. Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan, sarà consegnato in occasione della 30ª edizione del Premio Gentleman Fair Play che si terrà mercoledì 10 settembre presso la Scuola Militare Teuliè a Milano, con il patrocinio e la collaborazione della Lega Serie B.

Nel ricordo di Piermario

«Con questo premio, per cui ringrazio Fasan e l’organizzazione del Premio Gentleman Fair Play, intendiamo onorare il ricordo di Piermario Morosini, esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni», ha sottolineato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin che da direttore generale istituì il premio insieme all’ex presidente Andrea Abodi. Il riconoscimento assegnato a Coda segue quelli consegnati, negli anni scorsi, a Delprato, Dickmann, Pavoletti, Frattali, Fagioli, Dionisi, Gastaldello, Rubino e Ogbonna. «È sempre un onore assegnare con la Lega B il premio Morosini non solo per l’esempio di sportività che rappresenta, ma perché nella sua tragedia ha dato impulso a misure di prevenzione e di soccorso che sono oggi realtà in tutti gli impianti sportivi a tutela di sportivi e spettatori», ha spiegato Fasan.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B