Serie B: il Premio Gentleman Morosini a Coda

Il Premio Gentleman Lega Serie B per la stagione 2024-25, dedicato a Piermario Morosini, è stato assegnato a Massimo Coda, l’attaccante della Sampdoria con una lunga carriera, esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo. Il bomber blucerchiato, con 136 reti, detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol a Bolzano (domenica 31 agosto) a Stefan Schwoch, fermo a quota 135. Un record, quello di Coda, così suddiviso: 31 reti con la Salernitana, 28 col Benevento, 42 al Lecce, 10 per il Genoa, 16 con la Cremonese e 9 con la Sampdoria. Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan, sarà consegnato in occasione della 30ª edizione del Premio Gentleman Fair Play che si terrà mercoledì 10 settembre presso la Scuola Militare Teuliè a Milano, con il patrocinio e la collaborazione della Lega Serie B.
Nel ricordo di Piermario
«Con questo premio, per cui ringrazio Fasan e l’organizzazione del Premio Gentleman Fair Play, intendiamo onorare il ricordo di Piermario Morosini, esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni», ha sottolineato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin che da direttore generale istituì il premio insieme all’ex presidente Andrea Abodi. Il riconoscimento assegnato a Coda segue quelli consegnati, negli anni scorsi, a Delprato, Dickmann, Pavoletti, Frattali, Fagioli, Dionisi, Gastaldello, Rubino e Ogbonna. «È sempre un onore assegnare con la Lega B il premio Morosini non solo per l’esempio di sportività che rappresenta, ma perché nella sua tragedia ha dato impulso a misure di prevenzione e di soccorso che sono oggi realtà in tutti gli impianti sportivi a tutela di sportivi e spettatori», ha spiegato Fasan.