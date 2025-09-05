Serie B: il Premio Gentleman Morosini a Coda

Il Premio Gentleman Lega Serie B per la stagione 2024-25, dedicato a Piermario Morosini , è stato assegnato a Massimo Coda , l’attaccante della Sampdoria con una lunga carriera, esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo. Il bomber blucerchiato, con 136 reti, detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol a Bolzano (domenica 31 agosto) a Stefan Schwoch , fermo a quota 135. Un record, quello di Coda, così suddiviso: 31 reti con la Salernitana , 28 col Benevento , 42 al Lecce , 10 per il Genoa , 16 con la Cremonese e 9 con la Sampdoria. Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan , sarà consegnato in occasione della 30ª edizione del Premio Gentleman Fair Play che si terrà mercoledì 10 settembre presso la Scuola Militare Teuliè a Milano, con il patrocinio e la collaborazione della Lega Serie B.

Nel ricordo di Piermario

«Con questo premio, per cui ringrazio Fasan e l’organizzazione del Premio Gentleman Fair Play, intendiamo onorare il ricordo di Piermario Morosini, esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni», ha sottolineato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin che da direttore generale istituì il premio insieme all’ex presidente Andrea Abodi. Il riconoscimento assegnato a Coda segue quelli consegnati, negli anni scorsi, a Delprato, Dickmann, Pavoletti, Frattali, Fagioli, Dionisi, Gastaldello, Rubino e Ogbonna. «È sempre un onore assegnare con la Lega B il premio Morosini non solo per l’esempio di sportività che rappresenta, ma perché nella sua tragedia ha dato impulso a misure di prevenzione e di soccorso che sono oggi realtà in tutti gli impianti sportivi a tutela di sportivi e spettatori», ha spiegato Fasan.