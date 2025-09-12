Azzi autogol e Russo rilanciano l'Avellino: Monza, Alvarez non basta

AVELLINO - Nell'anticipo della terza giornata di andata, un'autorete di Azzi spiana all'Avellino la strada del primo successo nel suo nuovo campionato di serie B, dov'è tornato dopo sette anni. Una prodezza di Russo (gol in rovesciata dinanzi a Thiam), subentrato a Crespi nel finale, fa poi spellare le mani ai diecimila tifosi del Partenio che assistono a una vittoria fortemente voluta dalla squadra di Biancolino. Monza in difficoltà, mai insidioso in una gara dominata dal padroni di casa che, con tenacia e determinazione, hanno colmato il gap tecnico rispetto ai più quotati avversari. Nel finale il Monza riesce a segnare: Maric colpisce in area, Alvarez ci mette la punta del piede e batte Iannarilli.