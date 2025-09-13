Modena e Frosinone ok, Pescara si salva nel finale e rallenta il Venezia: pari Juve Stabia

Torna a vincere il Modena di Andrea Sottil, che supera in casa il Bari per 3-0 e sale al comando della classifica con 7 punti. Un risultato che porta la doppia firma di Ettore Gliozzi, a segno in entrambe le occasioni su calcio di rigore (32', 54') e quella di Pedro Mendes (89'). Il successo sulla formazione di Fabio Caserta, valido per la 3ª giornata di Serie B, segue inoltre il pareggio interno con l'Avellino. Seconda sconfitta invece per il Bari, già ko all'esordio contro il Venezia e reduce dal pari con il Monza. Bene anche il Frosinone di Massimiliano Alvini, che dopo il pareggio a reti inviolate con il Palermo, si impone sul campo del Padova per 1-0, raggiungendo dunque il Modena a quota 7 punti: cociari a segno con Gabriele Bracaglia (37'). Terminano invece in parità le sfide tra Juve Stabia e Reggiana (0-0) e Venezia-Pescara, con i biancazzurri di Vincenzo Vivarini che evitano nel finale il 3º ko in campionato: ospiti a segno con Andrea Adorante (20') e Daniel Fila (66'), padroni di casa con Giacomo Olzer (79') e Antonio Di Nardo (91'). Nell'anticipo di venerdì 12, l'Avellino ha invece sconfitto il Monza per 2-1.