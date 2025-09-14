Palermo, una doppietta di Pohjanpalo stende il Sudtirol. Virtus Entella ok

Vola il Palermo di Filippo Inzaghi . Dopo la vittoria ottenuta alla prima giornata al 'Renzo Barbera' contro la Reggiana ed il pareggio a reti bianche contro il Frosinone, arrivano altri tre punti per il club rosanero. A risultare decisivo è stato ancora una volta il nuovo centravanti del Palermo Joel Pohjanpalo , che ha assicurato la vittoria alla sua squadra con una doppietta. Il match andato in scena allo stadio Marco Druso di Bolzano è terminato col punteggio di 2-0 per gli ospiti; niente ha potuto il Sudtirol contro lo strapotere fisico del centravanti finlandese che al secondo minuto di gioco la insacca di testa su una sponda di Le Douharon da calcio d'angolo. Il Palermo raddoppia al 35' trasformando un contropiede micidiale avviato da Palumbo e concretizzato sempre da Pohjanpalo. Grazie alla vittoria ottenuta, il Palermo di Inzaghi aggancia Modena, Cesena e Frosinone - tutte a 7 punti - in cima alla classifica di Serie B , con il club rosanero che affronterà la prossima sfida in casa contro il Bari di Fabio Caserta.

La sorpresa Virtus ottiene la prima vittoria

L'Entella continua a stupire: la matricola ha superato con pieno merito un Mantova che è stato sorpreso dal gol iniziale dei padroni di casa - come nelle altre due reti realizzate dai biancocelesti - sfruttando una palla inattiva con un perfetto schema finalizzato dal centrale Tiritiello con un gran colpo di testa. Gli ospiti hanno avuto il loro momento migliore nel finale di primo tempo: Mancuso ha colpito il palo girando di testa un cross di Maggioni, poi ci ha pensato Colombi con una serie di grandi interventi. Nella ripresa più Entella che Mantova: in ripartenza la squadra di Chiappella ha avuto più volte l'occasione di chiudere il conto, ma un po' per imprecisione e un po' per la bravura dei difensori ospiti non sono riusciti a concretizzare. All'88' Castellini ha salvato proprio sulla linea la conclusione di Franzoni. Un minuto prima aveva fatto lo stesso Tiritiello su tiro di Mensah. Il club ligure si porta a 5 punti in classifica, dopo aver ottenuto due pareggi nelle prime due partite, rispettivamente contro Juve Stabia e Cesena.