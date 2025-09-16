Guida alla 4ª giornata di B. Il clou è Palermo-Bari. Samp, ultima chiamata per Donati

La 4ª giornata di Serie B si apre venerdì 19 con due anticipi (Frosinone-Sudtirol alle 19, Palermo-Bari alle 21) e si chiude domenica alle 19.30 con Padova-Entella. Guida alle 10 partite che compongono il turno. Frosinone-Sudtirol, venerdì ore 19 Il Frosinone è la più bella sorpresa d’inizio stagione. Nessuno avrebbe pronosticato di vedere i laziali in testa, con una squadra che non è molto dissimile da quella che nella scorsa stagione s’era salvata anche grazie alle disavventure del Brescia. E complimenti al club ciociaro per aver puntato su Max Alvini in panchina, che veniva da tre fallimenti di fila (Cremonese, Spezia e Cosenza) ma che meritava ancora una chance perché è davvero un maestro di calcio che a Frosinone sta proponendo tutto quel che di buono mise in mostra a Perugia. Con la soddisfazione, da parte della società, di lanciare anche giovani del territorio, nati e cresciuti durante il ventennio a gestione Stirpe e sempre più determinanti nelle partite del Frosinone: nella vittoria di Padova, protagonisti il portiere Palmisani (belle parate, il Frosinone è l’unica squadra di A e B a non aver ancora incassato gol) e il difensore Bracaglia, autore del gol partita: entrambi sono ciociari doc. Il Sudtirol di Castori invece, è uscito un po’ ridimensionato dal ko interno col Palermo. Ma in trasferta talvolta si esprime anche meglio, Frosinone avvisato. Palermo-Bari, venerdì ore 21 Con la vittoria di Bolzano sul Sudtirol (0-2), il Palermo di Filippo Inzaghi sembra aver cambiato marcia, anche se deve condividere la vetta della classifica con Cesena, Modena e Frosinone. Ora però, i siciliani devono confermarsi, trovare quella continuità di risultati mancata nelle tre precedenti stagioni di B firmate dal City. Per il Bari, è la partita della verità. A guardar la classifica, solo la Samp sta peggio dei pugliesi. Anche se l’impegno è difficile, bisogna tornare dal Barbera con qualcosa in tasca, prima che la situazione incancrenisca per il tecnico Caserta. La squadra meriterebbe di avere qualcosa in più dell’unico punto in classifica che ha ma quel che conta adesso, è restare sul pezzo e pedalare. Reggiana-Catanzaro, sabato ore 15 Zitta zitta, la Reggiana di Dionigi sta facendo il suo campionato. Pagato dazio nell’esordio di Palermo, sono poi arrivate la vittoria interna sull’Empoli e il prezioso pari sulla Juve Stabia a Castellammare, insomma, la squadra è ampiamente in carreggiata. Il Catanzaro di Aquilani non ha ancora perso ma messo insieme tre pareggi (con Sudtirol e Carrarese in casa, in mezzo lo 0-0 di La Spezia) contro avversarie da cui si doveva ottenere di più se si ambisce a ripetere le ultime due stagioni, chiuse, prima con Vivarini e poi con Caserta, sempre ai playoff. Spezia-Juve Stabia, sabato ore 15 Nella Juve Stabia s’è forse parlato troppo dei tanti addii estivi (Pagliuca e Adorante in primis). I tre pareggi finora ottenuti (a Chiavari con l’Entella e poi in casa con Venezia e Reggiana), dicono che la squadra comunque ha dei valori e che Abate, allenatore deb in B, sta proseguendo al meglio il lavoro di Pagliuca. Lo Spezia è in crescita. La stagione dei liguri era iniziata col ko interno nel derby con la Carrarese. Poi sono arrivati lo 0-0 al Picco col Catanzaro e l’1-1 a Empoli passando in vantaggio e sfiorando il successo. Ora il tecnico D’Angelo cerca conferme sull’ascesa dei suoi. Venezia-Cesena, sabato ore 15 Possiamo considerarlo il vero match clou della giornata. Il Venezia di Stroppa, considerato la seconda forza del campionato dopo il Palermo, fatica a confermare il pronostico: dopo la vittoria dell’esordio al Penzo sul Bari, sono arrivati i due pari esterni con Juve Stabia e Pescara. L’ultimo risultato ha lasciato un po’ interdetti perché a Pescara il Venezia vinceva 0-2 e nei minuti finali ha incassato il pari, non un bel segnale per una presunta corazzata. Il Cesena invece, si sforza di viaggiare a fari spenti, parlando solo di salvezza. Ma intanto la squadra di Mignani è in testa e lo sarebbe a punteggio pieno se non avesse concesso al 91’ un pari all’Entella. Il club romagnolo dà la sensazione di essersi mosso bene in estate, con pochi ma mirati innesti, per rinforzare una squadra che nella scorsa annata, da neopromossa, aveva conquistato i playoff. E se quest’anno si facesse ancora meglio? Monza-Sampdoria, sabato ore 17.15 Sfida molto delicata. Il Monza di Bianco fatica a mostrare tutto il suo potenziale ed è reduce dal bruciante ko di Avellino (2-1). Se davvero l’obiettivo è l’immediato ritorno in A, tanti titolari onusti di gloria dovranno dare molto di più. Per la Samp, alla 4ª giornata è già quasi un’ultima spiaggia: ultimo posto in solitaria, zero punti, tre sconfitte subendo 7 gol e segnandone 2 (sempre intorno al 90’, a risultato ormai compromesso). Lo diciamo da un mese: questa Samp è perfino più debole di quella che l’anno scorso sul campo finì in C e si ritrova in B per le disgrazie dal Brescia. Ma sarebbe bastato confermare la coppia Evani-Lombardo, i salvatori della scorsa annata, per vivere di sicuro tutt’altra situazione. L’eventuale poker di sconfitte dovrebbe costare il posto a Donati che a Monza si gioca l’ultima possibilità di restare in sella. Mantova-Modena, sabato ore 19.30 Dopo la sconfitta di Chiavari con l’Entella, per il Mantova di Possanzini è scattato un primo allarme. La squadra ha i mezzi per mantenere la categorie ma sembra avere lo stesso problema che aveva nella scorsa annata: può vincere e perdere con chiunque. Chissà invece dove può arrivare il Modena di Sottil, potrebbe davvero essere l’anno buono per centrare quei playoff sfuggiti nelle precedenti tre stagioni di B con la famiglia Rivetti al comando. In confronto alle passate annate, la squadra sembra aver trovato una solidità che prima un po’ mancava e che potrebbe dare, alla fine, quei punti in più che danno alla stagione tutt’altro volto. Carrarese-Avellino, domenica ore 15 Partendo dal solido lavoro della scorsa stagione, la Carrarese di Calabro ha la possibilità di fare una stagione ancor più positiva dell’ultima, ci sono insomma i mezzi per una comoda salvezza. Ma attenzione all’Avellino di Biancolino che si presenta sotto le Alpi Apuane con lo scalpo del Monza, sconfitto, nonostante le numerose assenze, nel debutto in casa al Partenio-Lombardi (che potrebbe essere uno dei campi peggiori dove giocarci, per gli avversari). Per l’Avellino, dopo un successo così prestigioso, potrebbe schiudersi una bella stagione, lontana dai problemi vissuti nelle prime due giornate che avevano allarmato la piazza. Pescara-Empoli, domenica ore 17.15 Dopo il 2-2 al Venezia rimontando due reti, per il Pescara di Vivarini potrebbe nascere tutta un’altra stagione, anche se non ci si dovrà schiodare dall’obiettivo della salvezza. Il pari coi più quotati lagunari ha detto che questo Pescara vale più di quel poco che s’era visto nelle prime due giornate. Ma servono conferme. E non sarà semplice averle dall’Empoli, anche se la squadra di Pagliuca è ancora a metà del guado, pur essendo considerata tra le prime forze della B. I toscani sono partiti bene col Padova (3-1), hanno buttato la partita in casa della Reggiana (3-1 degli emiliani per due espulsioni nel primo tempo tra i toscani) e in casa con lo Spezia hanno racimolato un sofferto 1-1 in rimonta. A nostro avviso, anche se l’Empoli in B va sempre guardato con molto rispetto, questa è una squadra in formazione, destinata magari a crescere ma che potrebbe vivere un anno di transizione in attesa di varare una squadra che possa tornare in quella A lasciata in primavera. Padova-Entella, domenica ore 19.30 Un punto in tre giornate, per quel che s’è visto finora, il Padova di Andreoletti appare come una delle squadre più deboli della B. Il Papu Gomez rientrerà dalla squalifica solo il 20 ottobre, nel frattempo bisognerà tenere duro per non complicare ulteriormente la classifica. E all’Euganeo sbarcherà l’Entella di Chiavari, imbattuta da 39 partite di fila: alle 3 di questa stagione, vanno sommate le 36 gare senza ko della scorsa annata (con Gallo in panchina), tutte di campionato, più 2 della Super Coppa di Lega Pro. Domenica poi, è arrivato il primo successo in questo campionato che ha portato i liguri a quota 5, con la possibilità di fare un buon campionato. Il miglior risultato in B dell’Entella è un 9° posto: migliorarsi, vorrebbe dire giocare per la prima volta i playoff...