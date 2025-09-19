Palermo, Inzaghi già vola: Bari steso 2-0 e primato. Sudtirol, rimonta di cuore a Frosinone

Vola il Palermo di Pippo Inzaghi che allo stadio Barbera batte il Bari col punteggio di 2-0 e si prende il comando della classifica di Serie B salendo a quota 10 punti. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, Inzaghi azzecca i cambi: bastano quattro minuti a Le Douaron dal suo ingresso in campo per sbloccare la gara al 76° minuto e portare avanti i rosanero. Nel finale di gara arriva anche il raddoppio per il Palermo firmato dalla rete di Claudio Gomes . In classifica, sempre più in difficoltà il Bari che resta in penultima posizione con un solo punto all'attivo.

Frosinone rimontato

Nel primo dei due anticipi della quarta giornata di andata di Serie B, Frosinone e Sudtirol pareggiano 2-2 allo stadio Benito Stirpe. I padroni di casa dominano nel primo tempo che chiudono sul 2-0 grazie alle firme di Calò e Ghedjemis ma nella ripresa il Sudtirol tira fuori l'orgoglio e recupera la gara con le reti di Martini e Merkaj su rigore. In classifica i ciociari salgono ad 8 punti mentre i tirolesi salgono a quota 5.