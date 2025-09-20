Colpo Cesena a Venezia, agganciato il Palermo in vetta. Spezia, che tonfo in casa!

Il Cesena espugna il Penzo. Gli uomini di Michele Mignani si impongono per 2-1 sul Venezia grazie alle reti di Riccardo Ciervo (54') e Massimiliano Mangraviti (72'), agganciando così il Palermo ( che venerdì 19 al Barbera si è aggiudicato l'anticipo contro il Bari ) a quota 10 punti. Primo ko invece per la formazione di Giovanni Stroppa , che va a segno con Gianluca Busio (83', rig.): nel finale espulso Alfred Duncan (93'). I Lagunari, già reduci da 2 pareggi consecutivi restano fermi a quota 5 punti. La prossima giornata, i Cavallucci ospiteranno i rosanero il 27 settembre, mentre il Venenzia sarà impegnato nel secondo turno di Coppa Italia contro il Verona: appuntamento previsto per mercoledì 24. A seguire, la gara interna con lo Spezia.

Tonfo Spezia. Pari Reggiana-Catanzaro

Cade in casa il La Spezia, che si arrende alla Juve Stabia per 3-1. A decidere la prima vittoria in campionato per le Vespe di Ignazio Abate, sono Omar Correia (2'), Lorenzo Carissoni (19') e Leonardo Candellone (61'): a segno per i padroni di casa, Edoardo Soleri (59'). Rimane dunque ancora a secco di successi la formazione di Luca D'Angelo, che sabato 27 affronterà il Venezia al Penzo. Termina invece in parità la sfida tra Reggiana e Catanzaro: 2-2 il finale. Reti di Manuel Marras (36') e Mathis Lambourde (74') per i padroni di casa e doppietta di Alphadjo Cissé (29', 78') per gli ospiti.