Avellino show a Carrara, poker Pescara all'Empoli

Gli irpini espugnano il campo della Carrarese, gli abruzzesi volano grazie alla doppietta di Oliveri
1 min
Avellino show a Carrara, poker Pescara all'Empoli © LAPRESSE

A Carrara, Avellino batte Carrarese 4-3 in una partita della 4/a giornata del campionato di serie B. Vantaggio della Carrarese al 16' con Abiuso, poi il momentaneo 1-1 dei campani siglato da Crespi. Al 25' a segno ancora i toscani con Ciccone su rigore. L'Avellino resta in 10 per l'espulsione di Enrici. I campani prima pareggiano su autorete di Ruggeri poi vanno in vantaggio con Russo. Irpini ancora a segno con Besaggio e infine la Carrarese segna il 3-4 con Schiavi.

Poker Pescara, Empoli ko

Il Pescara batte l'Empoli 4-0 in una partita della quarta giornata del campionato di serie B. I gol tutti nel secondo tempo: al 23' e al 26' arriva la doppietta di Oliveri; ci pensano poi Meazzi al 35' e Merola nel recupero a chiudere definitivamente i giochi.

 

