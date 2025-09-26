Catanzaro, Iemmello gol e 2-2 in rimonta con la Juve Stabia. Altro pari per Aquilani

Finisce 2-2 l’anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia che apre il quinto turno del campionato di Serie B. La formazione campana ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol ma in inferiorità numerica e nella ripresa i calabresi, padroni di casa, sono riusciti a sfruttare l’uomo in più rimontando ed evitando la sconfitta. Risultato sbloccato dagli ospiti al 21’ con il rigore trasformato da Gabrielloni, poi arriva il raddoppio di Carissoni al 44’, un paio di minuti prima dell’espulsione rimediata da Cacciamani per doppio giallo. Nel secondo tempo, il Catanzaro prima accorcia le distanze con Verrengia e poi trova il gol del 2-2 con il solito Iemmello. La sfida finisce in pareggio ed entrambe le squadre ottengono un punto: la formazione di Aquilani rimedia il quinto pareggio di fila in cinque gare e sale a quota 5 in classifica mentre la Juve Stabia di Abate va a 7 punti dopo 4 pari e un successo.