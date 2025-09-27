Cesena-Palermo pari e il Frosinone ne approfitta: manita e primo posto. Crollo Spezia

Cesena-Palermo 1-1, la cronaca

Pari ed emozioni nell'1-1 tra Cesena e Palermo che matura allo stadio Manuzzi. Dopo una mezz'ora di sostanziale equilibrio senza grosse occasioni, la partita si infiamma di colpo: al 31' Klinsmann compie un prodigio sul colpo di testa ravvicinato di Le Douaron, poco dopo è anche il Cesena a creare la sua prima vera chance con Shpendi, che liberato in area da Berti calcia in porta trovando la provvidenziale deviazione di Ceccaroni. I bianconeri poi trovano anche il vantaggio: Francesconi ruba palla a Pohjanpalo a centrocampo innescando Castagnetti, poi è lo stesso Francesconi a mandare Berti in porta chiudendo uno splendido triangolo. Il 14 del Cesena al momento del tiro viene travolto da Pierozzi, sarebbe rigore ma nell'immediato prosieguo Blesa brucia tutti e trafigge Joronen. Nella ripresa i romagnoli costruiscono due grosse palle-gol in 2 minuti: dopo 18 secondi Shpendi libera Berti in area per un mancino centrale, poco dopo su azione di contropiede Ciervo manda in porta lo stesso Shpendi, che però a tu per tu con Joronen apre troppo il destro e calcia a lato. Passato lo spavento il Palermo si ricompone e al 54' sfiora il pari con la traversa di Pohjanpalo per poi trovarlo due minuti dopo: cross dalla sinistra di Augello, Palumbo non tocca ma Bani anticipa Adamo e trafigge Klinsmann da dentro l'area. Entrambe le squadre cercano guizzi per segnare il gol-vittoria ma le difese la fanno da padrone per un pareggio giusto che accontenta entrambe le compagini.

Venezia-Spezia 2-0, la cronaca

Il Venezia vince, lo Spezia protesta con il signor Fabbri di Ravenna che caccia al primo fallo Vignali, reo di un piede a martello che non è sfuggito al direttore di gara romagnolo. Al 26' fallo di Soleri su Haps, rigore trasformato da Adorante. Un tiro di Kike Perez fuori di poco quindi, al 45' su angolo di Busio Compagnon mette dentro ma il Var annulla per un tocco di mano. Nella ripresa al 9' il gol di Korac su angolo prolungato da Hainault. Lo Spezia cerca in ogni modo di tornare in partita, ma il Venezia tiene e sfiora anche il terzo gol nel finale di gara con Fila.

Sudtirol-Reggiana 3-1, la cronaca

Il Sudtirol schianta la Reggiana con tre gol, a coronamento di una prestazione superlativa. Il primo tiro in porta è di Merkaj che, al 15', su cross di Kofler, spizzica la sfera di testa, facendola rotolare sul fondo. Il Sudtirol la sblocca al 18' con la rasoiata di Martini che, dal limite dell'area, infila l'angolo basso del secondo palo. La Reggiana prova a reagire ma è il Sudtirol a capitalizzare l'opportunità al 26' con la profondità cercata da Odogwu, il cui assist a centro area trova pronto Merkaj per il tap-in che vale il raddoppio. Nel secondo tempo il Sudtirol serve il tris con la staffilata di Tronchin che beffa il portiere Motta con un tiro a pelo d'erba. La squadra emiliana accorcia con Portanova al 14' lesto a sfruttare una disattenzione dei difensori padroni di casa.

Avellino-Entella 2-0, la cronaca

L'Avellino batte 2-0 l'Entella e vola in classifica. Va subito a segno la formazione di Biancolino: dopo una manciata di minuti Cancellotti manda un cross dalla sinistra verso il centro dell'area, Biasci anticipa Parodi e in girata, col destro, batte Del Frate, apparso in ritardo nel possibile intervento risolutivo. Preme costantemente la squadra irpina mettendo in seria difficoltà un avversario mai in grado di inquadrare la porta difesa da Iannarilli, rimasto praticamente inoperoso. Al contrario del suo collega Del Frate che, dopo essere apparso poco reattivo in occasione del primo gol degli irpini, regala il secondo a Kumi. Grave errore del portiere che, fuori dall'area per il possibile rinvio, calcia il pallone addosso al centrocampista che non si fa pregare ad impossessarsi della sfera che poi spinge con forza nella porta vuota. All'ultimo minuto l'unica occasione per l'Entella: angolo di Bariti, colpo di testa di Nichetti, intervento decisivo di Iannarilli che respinge con una mano la conclusione.