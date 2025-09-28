Tuttosport.com

Modena al comando, Pescara rimontato. Pari tra Empoli e Carrarese

Sottil si prende il primo posto in solitaria con il 2-1 ai biancazzurri. Pagliuca non riesce a vincere, raggiunto da Finotto all'88'
2 min
Modena al comando, Pescara rimontato. Pari tra Empoli e Carrarese© LAPRESSE

MODENA - La quarta vittoria in 5 gare, la terza di fila dopo il pari con l'Avellino, lancia il Modena solitario in vetta alla B. Ma i gialloblù hanno dovuto faticare per avere la meglio 2-1 su un ottimo Pescara, che era passato per primo sul finale di primo tempo con un sinistro chirurgico di Olzer dal limite dell'area. Nella ripresa immediato il pari di casa, col rigore trasformato da Gliozzi (quarto penalty a favore del Modena in 5 gare) e concesso fra le proteste abruzzesi (ammonito Vivarini ed espulso un componente della panchina) per un contatto (visto dal Var, non dall'arbitro) fra Gravillon e Sersanti. Lo stesso Sersanti poco dopo firma il sorpasso insaccando di testa un corner di Di Mariano. All'85' Allegretta fischia un rigore anche per il Pescara per un fallo di Gerli su Meazzi, ma il Var lo richiama e il direttore cambia idea. Poi al 92' cross di Oliveri che scavalca Chichizola, sul secondo palo Okwonkwo colpisce di testa ma nessuno la ribatte dentro a porta vuota.

Pari tra Empoli e Carrarese

Non riesce più a vincere l'Empoli di Pagliuca che al Castellani fa 2-2 contro la Carrarese. Ospiti in vantaggio dopo 15' e raggiunti al 43' dall'ex Shpendi. Nella ripresa Ceesay mette la freccia per gli azzurri al 78', ma all'88' è Finotto a firmare il gol del definitivo 2-2 che regala un punto prezioso alla formazioen di Calabro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

