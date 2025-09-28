Modena al comando, Pescara rimontato. Pari tra Empoli e Carrarese

MODENA - La quarta vittoria in 5 gare, la terza di fila dopo il pari con l'Avellino, lancia il Modena solitario in vetta alla B. Ma i gialloblù hanno dovuto faticare per avere la meglio 2-1 su un ottimo Pescara, che era passato per primo sul finale di primo tempo con un sinistro chirurgico di Olzer dal limite dell'area. Nella ripresa immediato il pari di casa, col rigore trasformato da Gliozzi (quarto penalty a favore del Modena in 5 gare) e concesso fra le proteste abruzzesi (ammonito Vivarini ed espulso un componente della panchina) per un contatto (visto dal Var, non dall'arbitro) fra Gravillon e Sersanti. Lo stesso Sersanti poco dopo firma il sorpasso insaccando di testa un corner di Di Mariano. All'85' Allegretta fischia un rigore anche per il Pescara per un fallo di Gerli su Meazzi, ma il Var lo richiama e il direttore cambia idea. Poi al 92' cross di Oliveri che scavalca Chichizola, sul secondo palo Okwonkwo colpisce di testa ma nessuno la ribatte dentro a porta vuota.