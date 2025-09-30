Serie B su Dazn: Carrarese-Modena anche in modalità gratuita

TORINO - Lo Stadio dei Marmi sarà teatro del turno infrasettimanale di Serie B, valido per la 6ª giornata, quando mercoledì 1° ottobre alle 20.30 la Carrarese ospiterà il Modena in una sfida trasmessa in diretta su Dazn e disponibile anche in modalità gratuita. Il Modena di mister Andrea Sottil arriva all’appuntamento in vetta alla classifica, forte di tre vittorie consecutive che hanno confermato l’ottimo avvio di stagione. La Carrarese, guidata da Antonio Calabro e reduce dal pareggio contro l’Empoli, punta invece sul fattore casa per provare a fermare la corsa dei gialloblù. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Per seguire la Serie B, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

