Il Frosinone vola in testa con Raimondo: il Palermo non va oltre il pari col Venezia

Il Frosinone vince 3-1 contro il Cesena e sale momentaneamente al primo posto con 14 punti. I ciociari, impegnati allo Stirpe contro i romagnoli, hanno superato brillantemente la prova con una prestazione convincente sotto il profilo del gioco e delle realizzazioni. Grazie a una doppietta di Raimondo (al 47’ e al 52’) e alla rete di Ghedjemis al 56’ i gialloblu conquistano tre punti che valgono la testa della serie B. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa. Il Cesena ha accorciato le distanze al 76’ con Cierro. Il Palermo chiamato in casa contro il Venezia non va oltre lo 0-0. Per i rosanero si tratta del terzo pareggio in stagione, il secondo consecutivo dopo quello a Cesena. Occasione di poter agguantare la vetta. Altro pari quello tra Reggiana e Spezia. Al 26’ ad aprire le danze per lo Spezia è stato un bomber di grande esperienza come Gianluca Lapadula. Poi la squadra di casa ha agguantato il pari al 61’ con Natan Girma.