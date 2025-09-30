Il Frosinone vola in testa con Raimondo: il Palermo non va oltre il pari col Venezia

Il Frosinone vince 3-1 contro il Cesena e sale momentaneamente al primo posto con 14 punti. I ciociari, impegnati allo Stirpe contro i romagnoli, hanno superato brillantemente la prova con una prestazione convincente sotto il profilo del gioco e delle realizzazioni. Grazie a una doppietta di Raimondo (al 47’ e al 52’) e alla rete di Ghedjemis al 56’ i gialloblu conquistano tre punti che valgono la testa della serie B. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa. Il Cesena ha accorciato le distanze al 76’ con Cierro. Il Palermo chiamato in casa contro il Venezia non va oltre lo 0-0. Per i rosanero si tratta del terzo pareggio in stagione, il secondo consecutivo dopo quello a Cesena. Occasione di poter agguantare la vetta. Altro pari quello tra Reggiana e Spezia. Al 26’ ad aprire le danze per lo Spezia è stato un bomber di grande esperienza come Gianluca Lapadula. Poi la squadra di casa ha agguantato il pari al 61’ con Natan Girma.
Doppio 2-2 tra Padova-Avellino e tra Entella-Bari
Divertimento e spettacolo con tanti gol in Padova-Avellino e tra Virtus Entella-Bari, entrambe terminate 2-2 In terra veneta il Padova non riesce a superare l’esame Avellino, conquista un punto che vuol dire zona playoff. La prima rete della serata arriva al 9’ con Filippo Sgarbi. Passano venti minuti e al 29’ il raddoppio dei padroni di casa con Cristian Bonaiuto. Ma dopo 2’ l’Avellino accorcia le distanze. Al 31’ la rete di Biasci, poi sul finale di primo tempo, al 44’, il pareggio di Lescano. Quattro gol anche tra Entella e Bari. Sono stati proprio i pugliesi a portarsi in vantaggio con la rete di Verreth al 35’. Poi al 48’ la risposta dei padroni di casa con Fumagalli. La Virtus Entella passa per la seconda volta al 55’ con Tititiello. Il definitivo pareggio all’87’ con il solito Gytkjaer. Vince la Juve Stabia per 2-0 contro il Mantova e si conferma nella zona alta della classifica. Le reti portano le firme di Cassironi al 5’ e di Candellone al 20’.