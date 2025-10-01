Tuttosport.com

Modena, solo pari ma vale la testa col Frosinone. La Samp si muove, arriva un altro punto

Nella sesta giornata gli emiliani raggiungono i ciociari in vetta. Occasione sfumata Sudtirol, il Pescara pareggia al 95'
3 min
Serie BpescaraSampdoria
Modena, solo pari ma vale la testa col Frosinone. La Samp si muove, arriva un altro punto © LAPRESSE

Si chiude la sesta giornata della Serie B senza particolari sussulti. Sono arrivati tutti pareggi nelle partite di questa sera. Pochi gol e anche poche emozioni. Il Modena non ne approfitta e sul campo di Carrara non va oltre lo 0-0. Allo Stadio dei Marmi le occasioni più importanti del match sono per i toscani. La prima al 3' con Finotto che servito da Bozhanaj entra in area, ma non riesce a superare Chichizola; la seconda arriva al 59' ed è sempre del centravanti di casa, autore di una grande girata in area su cui l'estremo difensore del Modena è ancora una volta superlativo. Il punto conquistato dagli emiliani permette agli stessi di agganciare in vetta il Frosinone a 14 punti. Nella settima giornata di campionato la Carrarese affronterà in casa la Juve Stabia, il Modena ospiterà l'Entella.

Empoli e Monza si dividono la posta, termina 1-1 al Castellani. Ma è il Monza a passare in vantaggio al 49' con Andrea Carboni. Il pareggio dei toscani arriva all'80' con Guarino. La partita ha vissuto attimi di tensione nel primo tempo, quando i due tecnici, Pagliuca e Bianco, sono quasi venuti alle mani, meritandosi entrambi il rosso. Per quanto riguarda il campo, da segnalare i due pali colpiti dal Monza, prima con Colombo (Alvarez sbaglia incredibilmente il tap-in a porta vuota) e poi con Galazzi, mentre, poco prima dello 0-1, è stata la traversa a fermare Shpendi.

Doria ancora a secco di vittorie

Secondo pareggio in sei gare per la Sampdoria e secondo punto in classifica. I blucerchiati al Ferraris hanno pareggiato 0-0 con il Catanzaro. Una Doria volenterosa, ma la classifica rimane drammatica con l'ultimo posto in classifica e una squadra che, nonostante la buona volontà, l'atteggiamento gagliardo e la voglia di fare bene, fatica tremendamente a creare occasioni da goal e segnare, e non sembra in grado di svoltare in positivo un campionato che, senza interventi sostanziosi sul mercato si preannuncia di enorme sofferenza.

Un punto per parte anche tra Pescara e Sudtirol, 1-1. Occasione sfumata allo stadio Adriatico-Cornacchia per gli altoatesini. Il Sudtirol passa in vantaggio al 65' con Coulibaly. Ma poi al 95', a tempo praticamente scaduto, è arrivato il gol del pareggio ad opera di Meazzi.

