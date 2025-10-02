La Lega B scende in campo con Komen Italia per la prevenzione

TORINO - In occasione del Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del Seno, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno al fianco di Komen Italia, sostenendo la sesta edizione della campagna nazionale “La Prevenzione è il nostro capolavoro” realizzata in collaborazione con Sport e Salute e patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dall’Anci. Obiettivo comune: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cura della propria salute e l’adozione di stili di vita salutari.

Durante la 7a giornata della Serie BKT, la Lega Serie B si farà promotrice e portavoce della campagna di Komen Italia attraverso una serie di attività quali messaggio speaker negli stadi, contenuti social veicolati sui canali ufficiali della Lega e delle società, ma soprattutto il “ribbon rosa”. Le squadre indosseranno infatti l’iconico fiocco simbolo della campagna che, tra l’altro, ha illuminato celebri luoghi storicoartistici del territorio nazionale come il Colosseo, il Teatro Massimo e la Galleria Museo Villa Borghese, ma anche realtà istituzionali quali Montecitorio e Palazzo Chigi.

“La Lega Serie B è orgogliosa di affiancare nuovamente Komen Italia e di sostenere la sua battaglia fondamentale contro i tumori al seno – ha dichiarato il presidente Paolo Bedin -. Lo sport incarna anche una responsabilità sociale importante e costituisce uno strumento straordinario per veicolare messaggi di prevenzione. Con questa iniziativa desideriamo unire idealmente gli stadi d’Italia, ribadendo quanto sia cruciale prendersi cura della propria salute e promuovendo stili di vita sani”.

"L'attività fisica è uno degli elementi fondanti della prevenzione primaria, è per questo che per noi di Komen Italia avere al nostro fianco la Lega Serie B è motivo di grande orgoglio" ha dichiarato il fondatore di Komen Italia, il professore Riccardo Masetti. "Infatti, in occasione della settima giornata di campionato di Serie B, tutti i calciatori scenderanno in campo con il ribbon rosa per diffondere sempre di più il messaggio di Prevenzione, contribuendo in maniera significativa al successo della campagna 'La Prevenzione è il nostro capolavoro'".

Novità centrale di quest’edizione è l’organizzazione di 14 “Villaggi della Salute”, che si terranno in altrettante città italiane, principalmente nel Centro-Sud e nelle Isole, fra cui anche alcune città della Serie BKT come Avellino, Bari e Palermo. Ogni villaggio durerà due o tre giorni, ospitando almeno quattro Unità Mobili della Carovana della Prevenzione per offrire:

- Visite senologiche gratuite a donne in condizioni di fragilità, anche al di fuori dei programmi regionali di screening;

- 450 mammografie e 150 ecografie mammarie per ciascuna tappa;

- Attività di prevenzione primaria: lezioni di sport e fitness, laboratori sulla sana alimentazione e

il benessere psicologico;

- Attività educative e divulgative: incontri nelle scuole, mini-convegni scientifici e momenti

culturali dedicati alla prevenzione.

Ciascun evento sarà inaugurato alla presenza delle autorità locali, sottolineando il coinvolgimento delle istituzioni sul territorio.

L’impegno di Komen - L’Associazione Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, da oltre 25 anni in prima linea nella lotta dei tumori al seno sul territorio nazionale. Tale neoplasia rappresenta ancora oggi la prima causa di incidenza e mortalità oncologica tra le donne (1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita). Tuttavia, la prevenzione, in tutte le sue forme, si conferma uno strumento fondamentale per contrastare efficacemente questa problematica. Grazie ad una fitta rete di oltre 2.000 volontari, Komen Italia ha effettuato finora più di 1.800 tappe della “Carovana della Prevenzione”, offrendo a quasi 300.000 donne prestazioni mediche gratuite. Con la diagnosi precoce è possibile curare meglio la malattia, con percorsi di cura meno invasivi e con percentuali di guarigione che possono superare il 90%.

