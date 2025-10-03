Ad agosto, chi avrebbe detto che ai primi d’ottobre in testa alla B ci sarebbero state Frosinone e Modena? Forse neanche il più ottimista dei propri tifosi si sarebbe spinto a tanto. Ma è così, ed è pure giusto, per quel che finora s’è visto. Prime a quota 14, a +2 sulla corazzata Palermo, col Frosinone davanti per la miglior differenza reti (+9 contro il +8 del Modena), coi laziali che hanno pure il miglior atta