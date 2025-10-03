TORINO - Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che mette di fronte due città dalla forte competitività, con una propria identità e una lunga tradizione sportiva. Il Cesena, allenato da Michele Mignani, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta contro la capolista Frosinone e cercherà punti preziosi per consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica e puntare a scalare ulteriormente verso i primi posti. Dall’altra parte, la Reggiana, guidata da Davide Dionigi, scende in campo dopo un pareggio contro lo Spezia e punta a sfruttare il derby per ritrovare slancio e punti.

