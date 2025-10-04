Frosinone ko, tris Venezia: prima vittoria in campionato per il Bari

Il Venezia batte il Frosinone 3-0 nella settima giornata di serie B: i gol nel primo tempo sono al 3' di Compagnon e al 16' di Yeboah. Nella ripresa all'8' arriva anche la firma di Antonio Casas. Vince anche il Monza che batte il Catanzaro per 2-1: nel primo tempo al 5' Cisse regala il vantaggio ai calabresi mentre al 37' arriva il pareggio dei brianzoli con Alvarez. Al 21' del secondo tempo il raddoppio del Monza con la firma di Birindelli. Prima vittoria in campionato del Bari che batte il Padova 2-1: nel secondo tempo la rete di Bortolussi manda avanti i veneti, rimontati da Moncini e dal rigore di Cerri. Pari a reti inviolate invece tra Avellino e Mantova.