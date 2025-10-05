Hasa, l'ex Juve trascina la Carrarese: gol e assist. Sudtirol ko, non basta Pecorino

Due scontri diretti, due verdetti pesanti. La settima giornata di Serie B regala scossoni in zona playoff: la Carrarese travolge la Juve Stabia 3-0 e la supera in classifica grazie alla differenza reti, mentre l’Empoli espugna Bolzano all’ultimo respiro ribaltando il Sudtirol per 2-1. Protagonisti assoluti gli ex bianconeri Luis Hasa e Emanuele Pecorino , ma anche Shpendi e Nasti, decisivi nella rimonta azzurra. La squadra di Calabro sale così all’ottavo posto a quota 10 punti, mentre quella di Pagliuca raggiunge il gruppo Sudtirol–Reggiana a 9, rilanciando la propria corsa dopo un avvio complicato.

Carrarese-Juve Stabia 3-0: dominio toscano e sorpasso in classifica

Allo "Stadio Dei Marmi" finisce 3-0, un successo che vale l’aggancio a quota 10 punti e il sorpasso ai danni dei campani grazie alla migliore differenza reti: ottavo posto per i toscani, nono per le Vespe. Il match si sblocca già al 10’: rigore per i padroni di casa dopo un fallo di mano di Ruggero, trasformato con freddezza da Schiavi. La Juve Stabia prova a reagire, ma la squadra di Calabro controlla con ordine e nella ripresa dilaga. Al 77’ Hasa raddoppia con un destro preciso dal centro dell’area su assist di Finotto. Lo stesso Hasa, in grande spolvero, regala poi al minuto 86’ confeziona l'assist per Zanon, che firma il 3-0 e chiude i conti. Carrarese cinica e spietata, Juve Stabia mai realmente in partita.

Sudtirol-Empoli 1-2: Pagliuca la ribalta con i cambi, aggancio in coda alla top ten

A Bolzano l’Empoli costruisce una rimonta da tre punti che pesa doppio. La gara si apre con l’espulsione di Kofler dopo appena cinque minuti per fallo da ultimo uomo su Shpendi, ma nonostante l’inferiorità numerica è il Sudtirol a passare al 42’ con Pecorino (anche lui ex Juve), che qualche minuto prima aveva colto la traversa. Nell’intervallo Pagliuca cambia volto ai suoi: dentro Ilie, Yepes e Nasti, e la reazione è immediata. Al 60’ proprio Ilie trova un’imbucata perfetta per Shpendi, che di prima batte Adamonis e rimette tutto in equilibrio. L’Empoli continua a spingere e al 96', all’ultima azione utile, trova il sorpasso: serie di rimpalli in area, tocco di Obaretin e tap-in vincente di Nasti per l’1-2 finale. I toscani salgono così a 9 punti, agganciando Sudtirol e Reggiana ma restando dietro per differenza reti: dodicesimo posto per l’Empoli, decimo per il Sudtirol e undicesimo per la Reggiana. Tre punti pesantissimi che riportano l’Empoli in scia al gruppo playoff.