Serie B, dalla A di Alvini alla Z di Zanon: il Pitone Biancolino, Mancini, Grosso e Corona, Popov e Hasa...

A come Alvini Massimiliano, allenatore del Frosinone : l’ha preso in estate, reduce dalla salvezza con “l’aiutino” Brescia e l’ha portato anche in testa. Considerato un maestro di calcio, ora sta pure dimostrando di esserlo. B come Biancolino Raffaele, tecnico dell’ Avellino , un tempo noto come Pitone, l’allenatore di B col contratto più lungo, fino al 2028. È il migliore dei tecnici esordienti nella categoria, da bomber e da allenatore ha portato gli irpini 5 volte in B. Chapeau. C come Castori Fabrizio, allenatore e decano della B, guida il Sudtirol da quasi un anno. Da preservare come un panda del Wwf per come ancora predica calcio all’italiana, portando a casa risultati, gli altoatesini potrebbero anche fare i playoff. D come Donati Massimo, tecnico della Sampdoria . Dopo le prime 4 sconfitte di fila, pareva spacciato. Poi ha iniziato a suscitare simpatia, come se fosse Paperino. E sono arrivati i primi punti. Dopo il 4-1 inflitto al Pescara, può iniziare, anche per lui, tutta un’altra stagione.

Hasa, Ghedjemis e Grosso: quanti talenti in B

E come Entella. La squadra di Chiavari, il bel giocattolo di patron Gozzi, è tornata in B ma non sarà semplice restarci. Alla ripresa ci sarà il derby con la Samp. E solo per questo sarà valsa la pena tornare in B, ma senza essere la cenerentola della categoria. F come figli d’arte. Ne segnaliamo tre: Andrea Mancini, ds della Samp e figlio dell’ex ct; Filippo Grosso, figlio di Fabio, centrocampista a segno quasi all’esordio nella categoria; Giacomo Corona, figlio di Giorgio, anche lui centravanti, sgomita per trovar spazio nel Palermo. G come Ghedjemis Fares, 23 anni, ala destra franco algerina portato in Italia dal Frosinone nel 2024. Per i colpi che regala (e già 3 gol), e il più piacevole giocatore da vedersi in B. E può portare in alto i ciociari. H come Hasa Luis, 21 anni, centrocampista italo-albanese cresciuto nella Juve, passato da Lecce e Napoli e ora in prestito dai campani alla Carrarese. Dove si sta ritrovando: 4 presenze, 1 gol e 2 assist in 259’ di gioco. Va tenuto d’occhio. I come Inzaghi Filippo, l’uomo dell’estate, che ha rinunciato alla A col Pisa per sbarcare a Palermo, con l’obiettivo promozione. Sente molto l’incarico ma sa anche di avere tutto per riuscirci. E Inzaghi in B non ha mai fallito una stagione.

Juve Stabia ok, il Modena guida la classifica

J come Juve Stabia: il club di Castellammare continua a stupire, dopo il 5° posto e le semifinali playoff della scorsa annata. Ora nello stabiese si parla anche di Serie A, ed è la società a farlo per prima: in bocca al lupo. K come Kofler Raphael, 20 anni, difensore fatto in casa dal Sudtirol, in estate si diceva potesse andare in A. Ma dopo un gol all’esordio, a Catanzaro, sono arrivate prove meno eclatanti, compreso un rosso dopo 5’. Meglio non avere fretta di raggiungere la massima serie. L come Lasagna Kevin, 33 anni, punta lanciata dalla B ai tempi del Carpi e giunto anche in Nazionale. Tornato in seconda serie la scorsa annata, al Bari, ora è al Padova, zero gol in 7 presenze. Si può e si deve dare di più. M come Modena, la grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla B, bella rivincita per il suo tecnico, Sottil, che veniva dal flop Samp. Può essere come il mio Pisa, ha stabilito Inzaghi, portato a sorpresa in A in primavera. E noi gli crediamo. N come neopromosse dalla C. Solo l’Avellino incanta (è quinto). Per le altre, è duretta: Padova 13°, Entella 15ª, Pescara 17°, con la prospettiva che mantenere la categoria non sarà semplice. O come Olzer Giacomo, 24 anni, trequartista scuola Milan, preso dal Pescara dopo l’esclusione del Brescia. Già 3 gol (e che gol) e un assist, peccato che abbiano portato un solo punto. Ma il ragazzo è sbocciato, questo ciò che più conta.