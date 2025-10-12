Serie B, dalla A di Alvini alla Z di Zanon: il Pitone Biancolino, Mancini, Grosso e Corona, Popov e Hasa...

A come Alvini Massimiliano, allenatore del Frosinone: l’ha preso in estate, reduce dalla salvezza con “l’aiutino” Brescia e l’ha portato anche in testa. Considerato un maestro di calcio, ora sta pure dimostrando di esserlo. B come Biancolino Raffaele, tecnico dell’Avellino, un tempo noto come Pitone, l’allenatore di B col contratto più lungo, fino al 2028. È il migliore dei tecnici esordienti nella categoria, da bomber e da allenatore ha portato gli irpini 5 volte in B. Chapeau. C come Castori Fabrizio, allenatore e decano della B, guida il Sudtirol da quasi un anno. Da preservare come un panda del Wwf per come ancora predica calcio all’italiana, portando a casa risultati, gli altoatesini potrebbero anche fare i playoff. D come Donati Massimo, tecnico della Sampdoria. Dopo le prime 4 sconfitte di fila, pareva spacciato. Poi ha iniziato a suscitare simpatia, come se fosse Paperino. E sono arrivati i primi punti. Dopo il 4-1 inflitto al Pescara, può iniziare, anche per lui, tutta un’altra stagione.
Hasa, Ghedjemis e Grosso: quanti talenti in B
E come Entella. La squadra di Chiavari, il bel giocattolo di patron Gozzi, è tornata in B ma non sarà semplice restarci. Alla ripresa ci sarà il derby con la Samp. E solo per questo sarà valsa la pena tornare in B, ma senza essere la cenerentola della categoria. F come figli d’arte. Ne segnaliamo tre: Andrea Mancini, ds della Samp e figlio dell’ex ct; Filippo Grosso, figlio di Fabio, centrocampista a segno quasi all’esordio nella categoria; Giacomo Corona, figlio di Giorgio, anche lui centravanti, sgomita per trovar spazio nel Palermo. G come Ghedjemis Fares, 23 anni, ala destra franco algerina portato in Italia dal Frosinone nel 2024. Per i colpi che regala (e già 3 gol), e il più piacevole giocatore da vedersi in B. E può portare in alto i ciociari. H come Hasa Luis, 21 anni, centrocampista italo-albanese cresciuto nella Juve, passato da Lecce e Napoli e ora in prestito dai campani alla Carrarese. Dove si sta ritrovando: 4 presenze, 1 gol e 2 assist in 259’ di gioco. Va tenuto d’occhio. I come Inzaghi Filippo, l’uomo dell’estate, che ha rinunciato alla A col Pisa per sbarcare a Palermo, con l’obiettivo promozione. Sente molto l’incarico ma sa anche di avere tutto per riuscirci. E Inzaghi in B non ha mai fallito una stagione.
Juve Stabia ok, il Modena guida la classifica
J come Juve Stabia: il club di Castellammare continua a stupire, dopo il 5° posto e le semifinali playoff della scorsa annata. Ora nello stabiese si parla anche di Serie A, ed è la società a farlo per prima: in bocca al lupo. K come Kofler Raphael, 20 anni, difensore fatto in casa dal Sudtirol, in estate si diceva potesse andare in A. Ma dopo un gol all’esordio, a Catanzaro, sono arrivate prove meno eclatanti, compreso un rosso dopo 5’. Meglio non avere fretta di raggiungere la massima serie. L come Lasagna Kevin, 33 anni, punta lanciata dalla B ai tempi del Carpi e giunto anche in Nazionale. Tornato in seconda serie la scorsa annata, al Bari, ora è al Padova, zero gol in 7 presenze. Si può e si deve dare di più. M come Modena, la grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla B, bella rivincita per il suo tecnico, Sottil, che veniva dal flop Samp. Può essere come il mio Pisa, ha stabilito Inzaghi, portato a sorpresa in A in primavera. E noi gli crediamo. N come neopromosse dalla C. Solo l’Avellino incanta (è quinto). Per le altre, è duretta: Padova 13°, Entella 15ª, Pescara 17°, con la prospettiva che mantenere la categoria non sarà semplice. O come Olzer Giacomo, 24 anni, trequartista scuola Milan, preso dal Pescara dopo l’esclusione del Brescia. Già 3 gol (e che gol) e un assist, peccato che abbiano portato un solo punto. Ma il ragazzo è sbocciato, questo ciò che più conta.
Il bomber Pohjanpalo e le preghiere di Pagliuca
P come Pohjanpalo Joel, bomber del Palermo, candidato a vincere la classifica cannonieri, anche se Gliozzi del Modena lo precede di un gol (5 contro 4). Ma si può puntare un euro che alla fine il titolo sarà del gigante finlandese. Q come quante delusioni: Spezia, soprattutto. La Samp è in ripresa, così come il Bari. Anche se da tutte e tre era lecito attendersi qualcosa di più. R come rosario, sgranato in panchina da Pagliuca, tecnico dell’Empoli, sullo 0-0 col Pescara. Dopo le prime ave maria, gli abruzzesi hanno segnato 4 gol, è stata la barzelletta di questa B: Dio tifa Pescara, quindi. S come Sud, Gradinata Sud, cuore pulsante del tifo sampdoriano, ogni volta uno spettacolo. E un sostegno che tiene viva la Samp nel suo momento più difficile. Avercene, tifosi così. T come Tommaso Augello, 31 anni, terzino d’attacco, miglior acquisto estivo del Palermo, calatosi subito al meglio nella B, ha dei numeri finora pazzeschi. E fa pensare quanto in carriera sia stato sottovalutato, in precedenza.
Serie B, il calcio del futuro
U come Ucraina, la martoriata Ucraina, in B rappresentata da Bogdan Popov, 18 anni, non vede il suo Paese dal 2022 ma partendo da Empoli può diventare un grande centravanti (già 4 gol da esordiente in in B). V come Venezia, la seconda favorita per la A dopo il Palermo. È a -5 dal Modena primo ma nell’ultima gara ha rifilato un 3-0 al Frosinone, segno che Stroppa sta trovando la quadra giusta, guai a non considerarli per la promozione. W come W la Serie B, dove il 75.4% dei giocatori è italiano, dove gli Under 21 sono il 32% e gli Under 23 il 45%, con un’età media di 25.2 anni. Come dire, la Serie B è il polmone del calcio italiano e come tale va preservata, perché qui nasce il calcio azzurro del futuro. Z come Zanon Simone, 24 anni, esterno di destra della Carrarese, brava a scovarlo nel 2023 al Sangiuliano. In questa stagione, 7 presenze e 2 gol, una bella crescita che può portare lontano.
