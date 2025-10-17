Dazn: grande novità in Serie B, Palermo-Modena per tutti

Lo stadio Renzo Barbera sarà il teatro principale dell’ottava giornata di Serie B, quando domenica 19 ottobre alle 15 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida visibile in diretta su Dazn e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi. Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo con 15, mira al sorpasso davanti al pubblico di casa. Entrambe le squadre arrivano alla sfida determinate a consolidare la propria posizione, rendendo il match ancora più decisivo per la corsa alla vetta. E c'è una novità: anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita, andando su dazn.com/home e cliccando sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, interamente disponibile su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal e il calcio femminile con la Serie A Women.

