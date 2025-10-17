Sampdoria ancora ko e in zona retrocessione: l'Entella torna a vincere

L’ottavo turno di Serie B si apre con la vittoria casalinga dell’Entella contro la Sampdoria nell’anticipo del venerdì. La squadra guidata da Chiappella vince 3-1 e ottiene la seconda vittoria in campionato, tornando al successo dopo aver rimediato un solo punto nelle precedenti quattro gare (tre sconfitte e un pareggio) e salendo a quota 9 punti in classifica. Quinto ko, invece, per la Samp, che rimedia una sconfitta pesante e non riesce a dare continuità ai risultati positivi delle ultime gare (veniva da una vittoria e due pari). I blucerchiati di Donati rimangono così in piena zona retrocessione: terzultimi con appena 5 punti all’attivo dopo 8 incontri.