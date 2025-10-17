Sampdoria ancora ko e in zona retrocessione: l'Entella torna a vincere

L’ottavo turno di Serie B si apre con la vittoria casalinga dell’Entella contro la Sampdoria nell’anticipo del venerdì. La squadra guidata da Chiappella vince 3-1 e ottiene la seconda vittoria in campionato, tornando al successo dopo aver rimediato un solo punto nelle precedenti quattro gare (tre sconfitte e un pareggio) e salendo a quota 9 punti in classifica. Quinto ko, invece, per la Samp, che rimedia una sconfitta pesante e non riesce a dare continuità ai risultati positivi delle ultime gare (veniva da una vittoria e due pari). I blucerchiati di Donati rimangono così in piena zona retrocessione: terzultimi con appena 5 punti all’attivo dopo 8 incontri.
Entella-Sampdoria 3-1
Primo tempo a senso unico nel primo storico derby ligure in Serie B tra Entella e Sampdoria allo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa dominano e sbloccano il risultato al 33’ minuto di gioco con il gol di Benedetti di testa su azione di calcio d’angolo. Il raddoppio arriva al 39’ con il rigore trasformato da Franzoni. Nella ripresa è sempre l’Entella ad essere più pericoloso. La Samp riesce comunque ad accorciare le distanze all’81’ con il solito Coda, che segna dalla distanza, ma la squadra di Chiappella risponde subito: all’83’ Tiritiello firma il definitivo 3-1 e chiude il match.