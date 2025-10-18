Sampdoria contestata, Donati rischia sul serio: Entella da dieci e lode

L’inedito derby ligure lo vince, o meglio lo stravince, l’ Entella contro una Sampdoria non pervenuta e contestata apertamente dalla sua gradinata che la rifiuta a fine gara. Squadra in silenzio stampa, la società si prende 24 ore per riflettere: stavolta Donati rischia la panchina sul serio . Nel vecchio Comunale - oggi Sannazzari - non entra nemmeno più uno spillo quando l’arbitro Di Bello fischia il calcio d’inizio di questo derby mai visto, impensabile soltanto qualche anno fa. I 5.500 biglietti - capienza massima dell’impianto chiavarese - sono stati polverizzati in poche ore e per soddisfare tutta la richiesta ci sarebbe voluto almeno un altro stadio. L’Entella per rimettersi in moto dopo un passaggio a vuoto fatto di un punto nelle ultime quattro partite, la Sampdoria per dimostrare che quella contro il Pescara nella gara prima della sosta è stata vera gloria e non una semplice illusione. I presupposti dell’inedito match tra biancocelesti e blucerchiati sono questi.

Entella, prestazione da dieci e lode

Chiappella perde a poche ore dal match il metronomo Benali e vara un centrocampo muscolare con Karic e Franzoni ai lati del perno centrale Nichetti, Donati deve fare a meno del talento Pafundi e lo sostituisce alzando Henderson che gioca sulla stessa linea di Cherubini alle spalle del bomber Coda. L’Entella per nulla intimorita dal nome dell’avversaria prende la partita di petto esercitando una pressione che la Sampdoria fa fatica a contenere. Il biglietto da visita lo presenta Karic con una botta fuori di poco dopo due minuti. La squadra di Donati fa fatica ad uscire dal guscio, l’Entella non molla un centimetro, sfiora la rete con un tiro-cross di Fumagalli che Ghidotti, non senza difficoltà, smanaccia in angolo e poi la trova poco dopo dopo la mezz’ora con Debenedetti che sente aria di derby (la punta savonese è di proprietà del Genoa, in prestito all’Entella), s’inerpica sul calcio d’angolo di Fumagalli e con una gran torsione di testa mette in rete. La Samp accusa il colpo e l’Entella ne approfitta con un contropiede micidiale: protagonista Di Mario che recupera una gran palla in difesa e riparte a mille e scambia con Karic che gli ritorna palla, la Samp è piazzata male, non scatta il fuorigioco, così si ritrova davanti a Ghidotti che non può far altro che abbatterlo. Rigore solare e trasformazione con il brivido di Franzoni, Ghidotti tocca ma non basta per evitare il 2-0.

Samp, che sconfitta! E Donati rischia...

La Samp è frastornata, travolta dal ritmo insostenibile dell’Entella protagonista di un primo tempo da urlo. Donati prova a correre ai ripari a inizio secondo tempo: fuori i due esterni d’attacco Cherubini e Henderson e dentro Cuni e Barak. La musica, tuttavia, non cambia con l’Entella che controlla senza grandi patemi e anzi sono proprio i chiavaresi a sfiorare il tris con un colpo al volo da Fumagalli, disinnescato da un gran parata di Ghidotti, e poi con un destro di Karic fuori di un soffio. La Samp fa una fatica tremenda, ma all’improvviso trova il guizzo con una rasoiata di Coda che s’infila a fil di palo. Partita in teoria riaperta, ma l’illusione dura solo tre minuti perché a mandare in paradiso l’Entella e all’inferno la Sampdoria ci pensa Tiritiello da due passi che firma un 3-1 che resterà per sempre nella storia dell’Entella. E forse anche sulla scheda della carriera di Donati allenatore.