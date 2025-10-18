Hasa e Pecorino segnano ancora, ma non bastano a Carrarese e Sudtirol. Sprofonda il Bari, Monza ok

Sono state quattro le gare in Serie B alle 15.00, tra risultati netti (il 3-1 della Reggiana al Bari) e pareggi arrivati all'ultimo come quello del Pescara, che grazie al gol dell'ex Campobasso Di Nardo ha trovato un punto preziosissimo in casa contro la Carrarese. Vince anche il Monza, mentre non va oltre l'1-1 il Sudtirol di Pecorino (in prestito dalla Juve Next Gen), ancora in gol, contro il Mantova in trasferta. Sprofonda il Bari contro la Reggiana: gli emiliani calano il tris e lasciano i biancorossi nelle zone basse della classifica.