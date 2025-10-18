Hasa e Pecorino segnano ancora, ma non bastano a Carrarese e Sudtirol. Sprofonda il Bari, Monza ok

Sono state quattro le gare in Serie B alle 15.00, tra risultati netti (il 3-1 della Reggiana al Bari) e pareggi arrivati all'ultimo come quello del Pescara, che grazie al gol dell'ex Campobasso Di Nardo ha trovato un punto preziosissimo in casa contro la Carrarese. Vince anche il Monza, mentre non va oltre l'1-1 il Sudtirol di Pecorino (in prestito dalla Juve Next Gen), ancora in gol, contro il Mantova in trasferta. Sprofonda il Bari contro la Reggiana: gli emiliani calano il tris e lasciano i biancorossi nelle zone basse della classifica.
Serie B, Frosinone Monza 0-1: i biancorossi si avvicinano alla vetta
Cade ancora il Frosinone, che tra le mure amiche contro il Monza rimedia una sconfitta di misura. Decisivo il gol di Keita Baldè al 38' che regala tre punti alla squadra allenata da Bianco che vola a 14 punti in classifica e rilancia le proprie ambizioni di classifica, raggiungendo proprio i gialloblù al terzo posto in attesa delle altre fare in programma. La lotta per la Serie A, da qui a fine anno, coinvolgerà anche i lombardi, pronti a riprendersi il massimo campionato italiano dopo la retrocessione.
Mantova-Sudtirol 1-1: ancora Pecorino, ma non basta
Segna ancora Pecorino. Secondo gol stagionale per l'attaccante in prestito dalla Juventus Next Gen che arriva alla ripresa dopo la sosta nazionali e da continuità alla rete messa a referto contro l'Empoli prima della pausa. Non basta però il classe 2001 al Sudtirol che viene raggiunto da Ruocco al 55'. Finisce 1-1 tra Mantova e Sudtirol, con i lombardi che restano al penultimo posto in classifica mentre gli altoatesini restano aggrappati alla zona playoff.
Pescara-Carraese 2-2: Hasa segna, ma Di Nardo è decisivo
L'altro pareggio del pomeriggio è quello dell'Adriatico, dove il Pescara grazie a Di Nardo all'89' strappa un punto preziosissimo contro la squadra di Calabro. Non basta la seconda rete consecutiva dell'ex Juve Hasa, con i toscani che conquistano comunque il quarto risultato utile consecutivo in campionato e si confermano una squadra solida che può lottare per un posto in zona playoff.
Reggiana-Bari 3-1: sprofondano i biancorossi
Cala il tris la Reggiana contro il Bari. Gli emiliani conquistano il loro secondo risultato utile consecutivo, mentre i biancorossi sprodondano e non riescono a dare continuità alla vittoria con il Padova prima della sosta. Resta in piena zona retrocessione la squadra di Caserta, che nella prossima gara di campionato contro il Mantova dovrà perforza fare punti per dare una svolta al campionato.
