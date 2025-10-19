Segre non basta a Inzaghi, Modena pari a Palermo. Empoli-Venezia 1-1: Shpendi risponde ad Adorante

Palermo e Modena hanno pareggiato 1-1, nel big match dell'8° turno di Serie B. Rosanero in vantaggio al 32' con Segre, il pari emiliano grazie ad un autogol di Bereszynski al 76'. In classifica, il Modena di Sottil è sempre al comando con 18 punti davanti proprio ai rosanero di Pippo Inzaghi con 16. Pari anche tra Empoli e Venezia: succede tutto nel primo tempo dove Shpendi risponde al vantaggio iniziale firmato Adorante. I veneti salgono al sesto posto mentre i toscani agganciano il Sudtirol a quota 10 punti.

