Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Segre non basta a Inzaghi, Modena pari a Palermo. Empoli-Venezia 1-1: Shpendi risponde ad Adorante

La squadra di Sottil resta in testa alla Serie B, davanti a quella di Pippo Inzaghi
1 min
Segre non basta a Inzaghi, Modena pari a Palermo. Empoli-Venezia 1-1: Shpendi risponde ad Adorante © LAPRESSE
Palermo e Modena hanno pareggiato 1-1, nel big match dell'8° turno di Serie B. Rosanero in vantaggio al 32' con Segre, il pari emiliano grazie ad un autogol di Bereszynski al 76'. In classifica, il Modena di Sottil è sempre al comando con 18 punti davanti proprio ai rosanero di Pippo Inzaghi con 16. Pari anche tra Empoli e Venezia: succede tutto nel primo tempo dove Shpendi risponde al vantaggio iniziale firmato Adorante. I veneti salgono al sesto posto mentre i toscani agganciano il Sudtirol a quota 10 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B