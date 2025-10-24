Il Modena allunga in vetta: Gliozzi e Tonoli rimontano l’Empoli. Sottil resta imbattuto

Successo in rimonta per il Modena, che al Braglia supera l'Empoli nell'incontro valido per l'anticipo della 9ª giornata di Serie B. Un successo che porta le firme di Ettore Gliozzi (45'+6', rig.) e Daniel Tonoli (66'), che ribaltano il vantaggio di Joseph Ceesay (23'). La classifica vede ora i canarini al comando con 21 punti e un vantaggio di 5 lunghezze sul Palermo di Pippo Inzaghi, che sabato 25 scenderà sul campo del Catanzaro (19.30). Restano invece fermi con 10 punti gli azzurri, che rimediano inoltre il 3º ko in campionato. La prossima giornata, le formazioni di Andrea Sottil e Alessio Dionisi saranno impegnate rispettivamente contro Reggiana e Sampdoria.
Modena-Empoli: il racconto della partita
Dopo un avvio di gara a bassi ritmi, sono i padroni di casa a sbloccare le marcature con Ceesay, che al 23' sfonda in area e finalizza l'azione personale superando Chichizola con il destro. I padroni di casa riescono a pareggiare i conti allo scadere del primo tempo grazie al rigore trasformato da Gliozzi al 45'+6'. Nella ripresa, il Modena ribalta lo svantaggio con Tonoli, che al 66' riceve da Santoro e di testa firma il 2-1. Al 75', Di Mariano vede annullarsi la rete del doppio vantaggio per un precedente intervento du Yepes giudicato irregolare. Al triplice fischio fa festa il Braglia.