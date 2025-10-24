Il Modena allunga in vetta: Gliozzi e Tonoli rimontano l’Empoli. Sottil resta imbattuto

Successo in rimonta per il Modena, che al Braglia supera l'Empoli nell'incontro valido per l'anticipo della 9ª giornata di Serie B. Un successo che porta le firme di Ettore Gliozzi (45'+6', rig.) e Daniel Tonoli (66'), che ribaltano il vantaggio di Joseph Ceesay (23'). La classifica vede ora i canarini al comando con 21 punti e un vantaggio di 5 lunghezze sul Palermo di Pippo Inzaghi, che sabato 25 scenderà sul campo del Catanzaro (19.30). Restano invece fermi con 10 punti gli azzurri, che rimediano inoltre il 3º ko in campionato. La prossima giornata, le formazioni di Andrea Sottil e Alessio Dionisi saranno impegnate rispettivamente contro Reggiana e Sampdoria.