Spezia, poker all’Avellino con Vlahovic. Monza show con l’ex Juve, pari Samp

Sorrisi ritrovati e qualche testa bassa nel pomeriggio di Serie B. La conferma è il Monza, che cala il tris contro la Reggiana grazie a un super Mota e dà un segnale per la lotta ai primi posti in classifica, dopo il successo del Modena nell'anticipo. Frenano i granata dopo due successi di fila. Brutto ko anche per l'Avellino in casa contro lo Spezia: i ragazzi di Biancolino non trovano la vittoria da tre giornate, ma restano comunque agganciati alla lotta playoff. Respira il Cesena, che dopo un periodo di difficoltà conquista i tre punti sul campo del SudTirol. Solo un pari per la Sampdoria (la prima con Gregucci in panchina, che viene anche espulso) contro il Frosinone: i blucerchiati non riescono restano imbrigliati nelle loro difficoltà. Copia e incolla anche tra Entella e Pescara.