Spezia, poker all’Avellino con Vlahovic. Monza show con l’ex Juve, pari Samp

Sorrisi ritrovati e qualche testa bassa nel pomeriggio di Serie B. La conferma è il Monza, che cala il tris contro la Reggiana grazie a un super Mota e dà un segnale per la lotta ai primi posti in classifica, dopo il successo del Modena nell'anticipo. Frenano i granata dopo due successi di fila. Brutto ko anche per l'Avellino in casa contro lo Spezia: i ragazzi di Biancolino non trovano la vittoria da tre giornate, ma restano comunque agganciati alla lotta playoff. Respira il Cesena, che dopo un periodo di difficoltà conquista i tre punti sul campo del SudTirol. Solo un pari per la Sampdoria (la prima con Gregucci in panchina, che viene anche espulso) contro il Frosinone: i blucerchiati non riescono restano imbrigliati nelle loro difficoltà. Copia e incolla anche tra Entella e Pescara.
Tris del Monza, Spezia show con Vlahovic
Il Monza supera la Reggiana senza troppe difficoltà: l'ex Juve Mota apre le danze, poi pareggia Novakovich ma Izzo risponde subito; infine ci pensa sempre l'ex Juve a chiudere il match con la doppietta personale. Poker dello Spezia contro l'Avellino, in dieci dal primo tempo per il rosso a Palmiero: decisivi i gol di Aurelio, Vlahovic (in prestito dall'Atalanta), Vignali e Di Serio. La Sampdoria non riesce a vincere e grazie a Coda, che risponde a Zilli, conquista almeno un pari. Finisce 1-1 anche tra Entella e Pescara, con gli abruzzessi che vengono raggiunti al 94' fa Tiritiello dopo il vantaggio firmato Di Nardo. Il Cesena conquista tre punti con la rete del solito Shpendi contro il SudTirol.
- Avellino-Spezia 0-4
- Monza-Reggiana 3-1
- Sampdoria-Frosinone 1-1
- SudTirol-Cesena 0-1
- Virtus Entella-Pescara 1-1
- Carrarese-Venezia ore 17.15
- Catanzaro-Palermo 19.30