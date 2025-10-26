Il Bari vince lo scontro diretto contro il Mantova. Pari amaro per la Juve Stabia  

PADOVA - Si chiude la 9ª giornata con Padova e Juve Stabia che pareggiano per 2-2 allo stadio Euganeo al termine di una partita aperta e ricca di capovolgimenti di fronte. La prima volta che i padroni di casa riescono a mettere la testa fuori dal guscio, trovano il gol. Ghiglione calcia in area, trovando il braccio di Piscopo a respingere la sua conclusione: L'arbitro viene richiamato dal Var, rivede l'azione e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Bortolussi segna l'1-0 al 17'. La sfida si accende nel recupero del primo tempo: Varas sfiora il raddoppio calciando alto dopo un bel contropiede, ma al 46' è la Juve Stabia a trovare il meritato pareggio con Cacciamanni che fugge a campo aperto, resiste a Faedo e Ghiglione e segna l'1-1. Gli ospiti continuano a mettere sotto il Padova e passano in vantaggio al 23': un'incertezza difensiva permette a De Pieri di sfruttare l'assist di Candellone e segnare a porta vuota. A quel punto il Padova reagisce e pareggia dopo 5' ancora grazie a uno straordinario Bortolussi, che scatta sul filo del fuorigioco sul filtrante di Fusi e supera il portiere con uno scavetto per il 2-2 conclusivo