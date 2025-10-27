Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cisse, 19 anni e il gol che stende il Palermo. Baldini stravede per lui

Il fantasista, origini guineane ma originario di Treviso, è il protagonista di questo scorcio di campionato. Proprietà Verona, in prestito al Catanzaro
Gianluca Scaduto
1 min
Cisse, 19 anni e il gol che stende il Palermo. Baldini stravede per lui© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

È forse nata una stella, Alphadio Cisse, 19 anni compiuti il 22 ottobre, trequartista che potremmo già definire fantasista, origini guineane ma originario di Treviso, proprietà Verona, in prestito al Catanzaro. Sabato sera, con un bel gol, ha portato la prima vittoria in campionato dei giallorossi calabresi (e salvato la panchina di Aquilani). E non è stata una rete qualunque, visto che ha portato alla prima sconfitta del Palermo d

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte