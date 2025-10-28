Crollo Palermo, perde anche il Modena: Monza e Cesena si avvicinano alla vetta

Il big match di questa giornata di Serie B lo porta a casa il Monza di Bianco, raccogliendo al 'Renzo Barbera' tre punti di fondamentale importanza ai fini della classifica. I brianzoli piazzano la quarta vittoria consecutiva nel muro di successi costruito da Dany Mota - in gol anche questa sera - e compagni, portandosi a venti punti, ad una sola distanza dal Modena capolista. Ad aprire le marcature è proprio l'attaccante portoghese sopracitato, che al 39' porta gli ospiti in vantaggio a Palermo. I padroni di casa ci provano più volte, ma sui 17 tiri tentati soltanto due vengono indirizzati verso lo specchio ma senza successo. Al 50' l'ex Torino Izzo trova la rete del raddoppio - il secondo consecutivo - consentendo al Monza di gestire senza troppa presisone il secondo tempo. Pressione che svanisce definitivamente al 95' con Azzi che sigla il terzo gol per i brianzoli e chiudendo di fatto i giochi. Il Palermo incassa un'amara sconfitta - la seconda di fila dopo quella col Catanzaro - scivolando al quinto posto in classifica.

Tonfo Modena, la Samp non vince più

I padroni momentanei della Serie B cadono in casa della Reggiana. Il gol di Bozzolan al 17' sancisce l'esito definitivo del match, con i padroni di casa che restano fermamente coinvolti all'interno della zona playoff grazie alle tre vittorie conquistate nelle ultime quattro giornate. La Sampdoria di Foti non approfitta del vantaggio numerico in campo al 'Castellani' di Empoli. Per i padroni di casa arriva l'espulsione di Elia al 65', ma in 10 contro 11 trovano comunque in vantaggio con il solito Popov, secondo nella classifica marcatori a 5 reti. All'80' arriva il gol del pari per la Samp, con Cuni che salva i suoi dalla sconfitta.

Cesena e Frosinone al top, pari Avellino

Il Cesena raccoglie la terza vittoria consecutiva e si avvicina alla vetta. Shpendi e Berti stendono la Carrarese, con il gol di Finotto che non basta agli ospiti per raggiungere il pareggio. Poker del Frosinone contro l'Entella: Raimondo, Bracaglia, Zilli e Koutsoupias mettono ko la Virtus, con il club ciociaro che torna alla vittoria dopo tre giornate di digiuno e rientra di prepoptenza in zona playoff. Pescara ed Avellino fanno tutto nel primo tempo: Capellini al 5' porta in vantaggio i padroni di casa, l'ex Milan Simic trova il pari al 29' per il club campano. L'Avellino resta saldo a metà classifica, il Pescara naviga nei bassifondi.