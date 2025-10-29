Vincono Venezia e Catanzaro, il Padova inciampa contro lo Spezia. Come cambia la classifica in Serie B

Il Venezia vince 3-0 in casa contro il Sudtirol nel decimo turno di Serie B e ritrova il successo dopo un pareggio e una sconfitta: la vittoria dei veneti è arrivata grazie alle reti di Doumbia, Perez e Yeboah . La squadra di Stroppa aggancia così il Palermo in quinta posizione in classifica a quota 16 mentre il Sudtirol rimedia la seconda sconfitta di fila e rimane al quattordicesimo posto. Colpo in trasferta del Catanzaro che, dopo il successo casalingo con il Palermo, espugna il campo del Mantova vincendo 3-1 e si allontana dalla zona retrocessione. Mancuso sblocca il risultato per i padroni d casa, poi i calabresi ribaltano il risultato con l’autorete di Majer e i gol di Cisse e Favasuli. Il Mantova rimedia il settimo ko in campionato e resta fanalino di coda con appena cinque punti all’attivo. Termina 1-1, infine, la sfida tra Spezia e Padova : Lapadula illude i liguri nel primo tempo, Lasagna pareggia per gli ospiti nella ripresa.

Venezia-Sudtirol 3-0

Il Venezia domina un Sudtirol che si presenta molto compatto al "Penzo", cercando di arginare gli spazi a disposizione degli arancioneroverdi, senza però mai impensierire i padroni di casa. La squadra di casa arriva a sbloccare la gara al 39', grazie a uno scambio rapido Yeboah-Perez: lo spagnolo infila un filtrante per Doumbia che con stop e tiro segna in scivolata sul palo alla destra di Poluzzi. Da quel momento la partita svolta e gli ospiti non mettono quasi mai il naso nell'area veneziana. Servono otto minuti per vedere il secondo gol, frutto di un'altra perla dello spagnolo, che infila da fuori area l'angolino basso alla destra dell'estremo difensore ospite.Nel secondo tempo il Sudtirol tenta di alzare il baricentro, ma il palleggio veneziano è costante e ordinato, al punto che, ancora una volta dalla catena di destra, arriva la terza rete. Pietrelli lungo per Perez, che dalla fascia suggerisce al centro per Yeboah, il quale affonda in rete. Per il Sudtirol è dunque notta fonda. Si chiude qui di fatto la partita.

Mantova-Catanzaro 1-3

Il Catanzaro all'inizio soffre il gioco del Mantova, poi prende in mano le redini della gara e fa sprofondare i padroni di casa nel buio più totale, vincendo per 3-1. Momento davvero difficile per i ragazzi di Possanzini, che sono stati presi di mira dai propri sostenitori a fine gara. Sono dovuti intervenire il ds Botturi e il mister per cercare di placare gli animi. Dopo 7 minuti di gioco il Mantova trova la via del gol con una precisa girata da posizione defilata di Mancuso. Al 29' Cissé di testa colpisce il palo. Nella ripresa il Mantova si spegne e in cattedra sale il Catanzaro, che prima pareggia grazie a uno sfortunato tocco di Majer al 24' e poi ottiene il sorpasso al 30' con un abile e preciso tocco di Cissé. Infine, al 35', Favasuli, favorito da un errato tocco di Trimboli, firma il definitivo tris.

Spezia-Padova 1-1

Spezia-Padova termina 1-1, senza vincitori e vinti. L'avvio è equilibrato, quasi che le due squadre si studiassero, ma con il passare dei minuti prendono in mano il gioco i padroni di casa. La superiorità sfocia nel gol di Lapadula, il terzo stagionale, bravo a mettere in rete di testa un cross dal fondo di Di Serio. Il vantaggio scuote ancora di più i bianchi che hanno una grossa occasione per raddoppiare proprio con Lapadula, questa volta però l'attaccante non riesce a controllare bene la sfera a pochi passi dal portiere e l'azione sfuma. Nella ripresa lo Spezia attende il Padova nella propria metà campo, ma gli ospiti non riescono a creare pericoli, almeno sino a che Sarr non sbaglia il rinvio colpendo Lasagna e provocando il gol del pareggio. L'1-1 raggela i padroni di casa che provano a ripartire in attacco, anche con i cambi di D'Angelo, ma nonostante la pressione offensiva il Padova resiste e porta a casa il pareggio.