Il Palermo di Inzaghi torna a ruggire: manita al Pescara! Il Frosinone corre, l'Avellino risale

PALERMO - Il sabato dell'11ª giornata del campionato di Serie B si chiude al Renzo Barbera con il Palermo di Pippo Inzaghi che torna al successo dopo due sconfitte consecutive. I rosanero battono il Pescara 5-0 in un match a senso unico. Pierozzi sblocca il parziale al 23' con le squadre che vanno negli spogliatoi sull'1-0 in favore dei padroni di casa che poi dilagano nella ripresa sempre con Pierozzi protagonista: assist per Segre al 47' per il 2-0 e soddisfazione della doppietta personale al 59' per il 3-0. Il poker lo cala Brunori al 72' (assist Pohjanpalo) mentre la "manita" la serve all'83' Diakite . I rosanero salgono momentaneamente al 5° posto (19 punti) mentre il Pescara si ferma dopo tre pareggi consecutivi restando a quota 8 punti al 17° posto con il rischio di essere superato dalle inseguitrici (Spezia, Sampdoria e Mantova) in campo domani.

Palumbo trascina l'Avellino: clamoroso 4-3 alla Reggiana

L'Avellino si impone per 4-3 sulla Reggiana, nell'anticipo delle 12:00. Gara pirotecnica, con gli ospiti in vantaggio dopo 21' grazie ad un autogol di Simic e il pareggio dei padroni di casa con un rigore di Roberto Insigne al 32'. Nella ripresa, passano gli irpini con Biasci al 50' ma gli emiliani ribaltano poi il risultato con una doppietta di Novakovich al 54' e al 62'. Nel finale, però, Simic riscatta l'autogol nel primo tempo firmando il 3-3 al 64'. È invece di Palumbo al 70' la rete del definitivo 4-3 per l'Avellino. Un risultato che consente alla compagine biancoverde di scavalcare proprio la Reggiana al settimo posto con 16 punti e agganciare momentaneamente Venezia e Palermo in piena zona playoff.

Una vittoria esterna e un pareggio invece nelle due gare pomeridiane.

Successi importanti per Frosinone ed Entella

Il Frosinone si impone per 2-0 in casa della Carrarese con le reti di Caio e Ghedjemis, nonostante l'espulsione di Oyono. Termina invece 1-1, la sfida tra il Padova e il Sudtirol con reti di Merkaj per gli ospiti e di Bortolussi su rigore per i locali. In classifica il Frosinone aggancia momentaneamente in vetta con 21 punti il il Modena impegnato domani con la Juve Stabia.

Infine importante vittoria dell'Entella contro l'Empoli per 1-0 che consente alla compagine di Chiavari di allontanarsi dalla zona calda della classifica salendo al 12° posto (13 punti) staccando di 4 lunghezze i toscani. Padroni di casa sempre al controllo delle operazioni che solo negli ultimi minuti devono arrendersi: all'86' punizione di Fumagalli dalla trequarti, sul secondo palo il solito Tiritiello in spaccata insacca. Unico segno di vita dell'Empoli al 94': tiro dal limite di Guarino, Colombi alza sopra la traversa.