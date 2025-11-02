Modena primo, il Monza insegue. La Sampdoria affonda col Mantova, ultimo posto

Il Modena supera per 3-0 la Juve Stabia e torna prima in classifica da sola con 24 punti a +1 sul Monza che piega di misura lo Spezia . Vittoria casalinga anche per il Bari , 1-0 sul Cesena con un gol di Gytkjaer che tiene i romagnoli a -4 dalla vetta e dietro al Frosinone . Sempre in casa il colpo del Catanzaro che piega il Venezia 2-1, esterno quello del Mantova che passa a Marassi spedendo la Sampdoria all'ultimo posto in classifica.

Il Monza insegue il Modena

Il Modena cancella il primo ko nel derby di martedì a Reggio e si riprende la vetta solitaria con un netto 3-0 alla Juve Stabia, quasi mai in grado di preoccupare la squadra di Sottil. A sbloccarla è una perla balistica di Nieling con un bolide dai 40 metri che buca Confente. Nella ripresa arriva il settimo rigore stagionale in favore del Modena (record per la B dopo 11 giornate) e dal dischetto il capocannoniere Gliozzi (7 gol di cui 6 su rigore) non perdona. Nel finale Ruggero per anticipare in mischia Mendes batte il suo portiere per il tris. Dietro ai canarini il Monza che vince di misura allo U-Power contro lo Spezia. Decide Ravanelli al 53' per la formazione di Bianco che nel finale resta in dieci per il doppio cartellino giallo rimediato da Izzo nel giro di 9 minuti. Un'inzuccata del danese Gytkjaer fa felice Caserta e punisce il Cesena. L'ex Monza entra nella ripresa e diventa l'uomo partita, quando all'80' schiaccia di testa in rete su traversone di Dickmann dalla destra. Mignani si arrende al suo passato e scivola al quarto posto subendo il sorpasso del Frosinone.

Colpo Catanzaro, affonda la Samp

Colpo grosso del Catanzaro che al Ceravolo trova la vittoria di prestigio, la terza di fila, contro un Venezia ancora una volta fragile fuori casa. Apre Iemmello lesto a insaccare a porta vuota dopo il tiro da posizione defilata di Antonini deviato da Stankovic. Il pareggio lo sigla Yeboah, bravo ad incunearsi in area e trafiggere Pigliacelli dopo una palla persa ingenuamente da Cisse. Alla fine sono i giallorossi a ritrovare il vantaggio con il primo gol di Alesi che, dopo una bella fiammata di Nuamah, si trova al punto giusto sfruttando il brutto disimpegno tra Stankovic e Svoboda. Colpo anche per il Mantova che passa a Marassi inguaiando ulteriormente la Sampdoria. La cura Gregucci non funziona con i doriani che si arrendono all'87' alla rete ospite di Ruocco e scivolano all'ultimo posto in classifica, subendo il sorpasso proprio della squadra di Possanzini.