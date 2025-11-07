Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Bari frena contro il nuovo Spezia di Donadoni: Kouda, gol e rosso

Finisce 1-1 l'anticipo della 12ª giornata con il centrocampista classe 2002 protagonista nel bene e nel male per i liguri
1 min
speziaBari
Il Bari frena contro il nuovo Spezia di Donadoni: Kouda, gol e rosso © LAPRESSE
LA SPEZIA - Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive del Bari che al Picco pareggia 1-1 contro lo Spezia alla prima di Donadoni sulla panchina dei liguri. Ospiti che sbloccano il parziale dopo 6 minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo dove Gytkjaer svetta e di testa insacc l'1-1. Tra il 36' ed il 42' entra in scena Kouda: gol del pareggio (su assist al bacio di Vlahovic), cartellino giallo per spinta ai danni di Cerofolini (il giocatore dello Spezia voleva accelerare le operazioni dopo il gol) e poi nuova ammonizione 6 minuti più tardi per un fallo si Maggiore, quindi Spezia in 10 per tutto il secondo tempo. La squadra di Donadoni però riesce a difendere fino alla fine il risultato dall'assedio del Bari anche nel maxi-recupero di 10 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere