Il Bari frena contro il nuovo Spezia di Donadoni: Kouda, gol e rosso

LA SPEZIA - Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive del Bari che al Picco pareggia 1-1 contro lo Spezia alla prima di Donadoni sulla panchina dei liguri. Ospiti che sbloccano il parziale dopo 6 minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo dove Gytkjaer svetta e di testa insacc l'1-1. Tra il 36' ed il 42' entra in scena Kouda: gol del pareggio (su assist al bacio di Vlahovic), cartellino giallo per spinta ai danni di Cerofolini (il giocatore dello Spezia voleva accelerare le operazioni dopo il gol) e poi nuova ammonizione 6 minuti più tardi per un fallo si Maggiore, quindi Spezia in 10 per tutto il secondo tempo. La squadra di Donadoni però riesce a difendere fino alla fine il risultato dall'assedio del Bari anche nel maxi-recupero di 10 minuti.
