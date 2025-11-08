Il Modena in extremis evita il ko a Frosinone: Sottil resta in vetta. Pari Entella, ok Empoli

Termina in parità lo scontro diretto tra Frosinone e Modena, valido per la 12ª giornata di Serie B. Un risultato che ha visto i ciociari sfiorare l'aggancio in vetta alla classifica grazie al doppio vantaggio di Ilias Koutsoupias (9') e Giacomo Calò, salvo essere poi raggiunti da Francesco Zampano (56') e Yanis Massolin: quest'ultimo a segno al 92' minuto. I Canarini di Andrea Sottil restano dunque al comando della classifica con 24 punti. La prossima giornata, Frosinone e Modena saranno impegnate rispettivamente contro Bari e Sudtirol.
Serie B, 12ª giornata: gli altri risultati
Tra gli altri risultati di giornata, l'Empoli supera il Catanzaro al Castellani nonostante l'espulsione di Bohdan Popov al 44': decide l'incontro Stiven Shpendi (59', rig.). Bene anche il Mantova, che in casa batte il Padova grazie alla rete di Francesco Ruocco (84'). Terminano invece in parità le sfide tra Reggiana e Virtus Entella, conclusa a reti inviolate e Sudtirol-Carrarese: 1-1 il finale firmato Raphael Odogwu (52') e Nicolas Schiavi (49') - per i padroni di casa espulso inoltre Silvio Merkaj (14') - . In campo anche Juve Stabia-Palermo (17.15) e Venezia-Sampdoria (19.30).