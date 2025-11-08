Il Modena in extremis evita il ko a Frosinone: Sottil resta in vetta. Pari Entella, ok Empoli

Termina in parità lo scontro diretto tra Frosinone e Modena, valido per la 12ª giornata di Serie B. Un risultato che ha visto i ciociari sfiorare l'aggancio in vetta alla classifica grazie al doppio vantaggio di Ilias Koutsoupias (9') e Giacomo Calò, salvo essere poi raggiunti da Francesco Zampano (56') e Yanis Massolin: quest'ultimo a segno al 92' minuto. I Canarini di Andrea Sottil restano dunque al comando della classifica con 24 punti. La prossima giornata, Frosinone e Modena saranno impegnate rispettivamente contro Bari e Sudtirol.