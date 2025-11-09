Tuttosport.com
Keita-Colpani, firme da Serie A: il Monza batte il Pescara e vola in testa. Tris Cesena all'Avellino

I brianzoli si impongono 2-0 allo stadio Adriatico, i romagnoli battono gli irpini con gol di Ciervo, Shpendi e Blesa
1 min
Keita-Colpani, firme da Serie A: il Monza batte il Pescara e vola in testa. Tris Cesena all'Avellino

PESCARA - Il Monza si impone 2-0 allo stadio Adriatico di Pescara nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B e vola in testa alla classifica con 26 punti. I brianzoli festeggiano grazie alle reti di Keita Balde al 27' e di Colpani al 47', entrambi su assist di Ravanelli. Gli abruzzesi, al secondo ko di fila, restano penultimi - in coabitazione con lo Spezia - a quota 8.

Ciervo, Shpendi e Blesa trascinano il Cesena

Il Cesena travolge 3-0 l'Avellino e sale a quota 23 punti in classifica, al terzo posto a -3 dalla capolista Monza e -2 dal Modena secondo. Ciervo sblocca il risultato poco prima della mezz'ora, Shpendi raddoppia nel recupero del primo tempo su rigore. Nella ripresa al 6' Blesa firma il definitivo 3-0. I campani incappano nella terza sconfitta nelle ultime cinque uscite e restano fermi a 16 punti, a ridosso della zona playoff.

