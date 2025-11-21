Tuttosport.com
Aquilani raggiunto al 93': doppio Corazza, il Pescara strappa il pari a Catanzaro

Termina 3-3 la sfida del Nicola Ceravolo: i calabresi provvisoriamente in zona play-off, gli abruzzesi restano terz'ultimi
1 min
CATANZARO - Termina con il punteggio di 3-3 l'anticipo della tredicesima giornata di Serie B tra Catanzaro e Pescara. Allo stadio Nicola Ceravolo gli ospiti passano al 10' con Di Nardo, con Brighenti - undici giri di lancetta più tardi - che riporta il risultato in equilibrio. A salire in cattedra è bomber Corazza che, prima sigla il nuovo vantaggio al 37', poi il definitivo pari a tempo scaduto (93'). In mezzo, la momentanea rimonta dei padroni di casa con Pittarello (46') e Buso (82'). In classifica, i calabresi dell'ex Juventus Alberto Aquilani agganciano provvisoriamente Reggiana ed Avellino all'ottavo posto della classifica a quota 16 punti, mentre gli abruzzesi di Giorgio Gorgone restano terz'ultimi con 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

