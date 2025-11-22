Il Palermo non riscatta il ko subito a Castellammare di Stabia lo scorso 8 novembre e, a Chiavari contro la Virtus Entella, non va oltre l'1-1 . I padroni di casa sbloccano il risultato con Tiritiello al 44', a salvare i siciliani ci pensa Pohjanpalo al 58'. In classifica i rosanero di Filippo Inzaghi restano - almeno momentaneamente - al quinto posto con 20 punti, mentre i liguri al tredicesimo a quota 15.

Pellegri a segno con l'Empoli, 0-0 allo Stadio dei Marmi

L'Empoli, grazie ai gol di Elia al 17', Saporiti al 2' di recupero del primo tempo e l'ex Toro e Milan Pellegri al 96', sbanca il Partenio di Avellino con un rotondo 3-0, operando il sorpasso in classifica: settimi a 17 i toscani, decimi a una lunghezza di distanza gli irpini in coabitazione con la Carrarese, che ha pareggiato 0-0, tra le mura amiche dello Stadio dei Marmi, con la Reggiana: gli emiliani, ex aequo con gli azzurri, mantengono un punto di vantaggio in graduatoria.

Venezia c'è a Padova: seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per il Venezia che si impone 2-0 sul campo del Padova e sale a quota 22 punti (5° posto). I lagunari non perdono tempo e dopo 9 minuti sbloccano il parziale con Busio a recuperare su pressing, scambiare con Yeboah per poi far partire un potente destro dal limite che batte Fortin. Il sigillo sul successo lo mette dal dischetto al 67' l'assistman del primo gol, Yeboah.