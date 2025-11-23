Monza sempre più primo: Obiang stende il Cesena. Poker Mantova, lo Spezia sprofonda

Si sono concluse 9 delle 10 gare della tredicesima giornata di Serie B . Dopo gli anticipi di ieri , e in attesa del posticipo di domani tra Sampdoria e Juve Stabia, quest'oggi si sono giocate altre 3 sfide: Modena-Sudtirol, Mantova-Spezia e Monza-Cesena . Rallenta il Modena, che non va oltre il pari a reti bianche contro gli altoatesini, vola invece il Mantova che rifila il poker alla squadra di Roberto Donadoni. Continua a volare invece il Monza, sempre più primo in classifica.

Modena-Sudtirol 0-0, poker Mantova sullo Spezia

A fare da contrappeso allo 0-0 di Modena-Sudtirol (gialloblù sempre al 2° posto, altoatesini 16esimi con 13 punti) ci hanno pensato Mantova e Spezia, in una gara ricca di gol. Al Danilo Martelli - Pata Stadium dopo appena 4' sono gli ospiti a portarsi in vantaggio: Candela vince un rimpallo sulla destra e crossa in mezzo, Vlahovic ci prova di testa ma viene murato da Festa, sulla respinta del portiere è lestissimo Aurelio ad insaccare con un violentissimo mancino. La reazione del Mantova è veemente e trova concretizzazione al 33': traversone dalla sinistra di Bani, Mancuso stacca ma la sua conclusione viene respinta sulla traversa da Mascardi, prontissimo Ruocco a porta vuota a siglare l'1-1 (terza rete consecutiva per lui).

Parte la ripresa e dopo 13' il Mantova completa la rimonta: cross sul secondo palo, al volo Cella sorprende Mascardi e segna il 2-1. Nel finale le altre due reti dei biancorossi a fissare il risultato sul 4-1, entrambe siglate da Marras: prima all'81', sfrutta il perfetto assist di Trimboli e col mancino segna a porta sguarnita; poi in pieno recupero, si invola dalla sua metà campo fino ad arrivare in area avversario, per poi concludere sotto la traversa con un destro potentissimo. Prima del triplice fischio in casa Spezia rosso per Cassata, che riceve il secondo giallo per un duro intervento su Mensah. Vittoria pesante per il Mantova, che grazie al terzo successo di fila sale a 14 punti al 15esimo posto scavalcando Sudtirol e Bari; anche con Donadoni prosegue la crisi dello Spezia: squadra penultima a 9, ma con 1 solo punto di vantaggio sulla Sampdoria domani di scena a Marassi contro la Juve Stabia.

Serie B, Monza sempre più primo

All'U-Power Stadium, invece, al Monza basta un gol per avere la meglio sul Cesena: al 37' ripartenza veloce di Azzi che allarga per Dany Mota che pesca perfettamente Pedro Obiang che, in area, stoppa e insacca. Nella ripresa Shpendi aveva trovato il gol del pareggio, poi revocato per offside di Olivieri a inizio azione. Vittoria pesantissima per i brianzoli che, complice il rallentamento del Modena (che sale a 26), restano primi in solitaria con 29 punti, ma a +3 sul secondo posto: sono addirittura 7 le vittorie di fila per la squadra di Bianco adesso, che dopo un difficile avvio di stagione sembra poter prendere il largo. Il Cesena invece, dopo aver ritrovato il successo prima della sosta con un convincente 3-0 al Manuzzi contro l'Avellino, si ferma di nuovo, scivolando al quarto posto con 23 punti e venendo scavalcato dal Frosinone (ieri vittorioso al San Nicola contro il Bari). Di seguito i risultati del 13esimo turno di Serie B.

SERIE B, 13° TURNO

Catanzaro-Pescara 3-3

Avellino-Empoli 0-3

Carrarese-Reggiana 0-0

Entella-Palermo 1-1

Padova-Venezia 0-2

Bari-Frosinone 2-3

Modena-Sudtirol 0-0

Mantova-Spezia 4-1

Monza-Cesena 1-0

Sampdoria-Juve Stabia (lun. 24/11 ore 20.30)