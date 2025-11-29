Frosinone di misura sulla Reggiana: Alvini è 2º. Tris Venezia sul Mantova, manita Empoli

Successo in trasferta per il Frosinone, che supera la Reggiana per 1-0 all'incontro valido per la 14ª giornata di Serie B: decide l'incontro la rete di Ilias Koutsoupias (56'). Seconda vittoria esterna inoltre per i ciociari, che nell'uscita precedente avevano sconfitto il Bari al San Nicola. La formazione di Massimiliano Alvini si accomoda così al 2º con 28 punti a una sola lunghezza di distanza dal Monza, che domenica 30 affronterà a sua volta la Juve Stabia al Menti. Proprio le Vespe scenderanno in campo allo Stirpe la prossima giornata (08/12). Bene anche il Venezia che supera in casa il Mantova, rimasto in 10 dopo l'espulsione di Nicolò Radaelli al 48', mettendo in serie il terzo successo consecutivo. Al Penzo, gli uomini di Giovanni Stroppa si impongono con il finale di 3-0. Un risultato firmato Antoine Hainaut (36') e Andrea Adorante (57' rig., 61') e che segue le vittorie su Padova e Sampdoria. La classifica riporta ora 25 punti che valgono il 5º posto alle spalle del Cesena, che venerdì 28 si è aggiudicato lo scontro diretto con il Mantova, con un ritardo di 4 lunghezze dalla vetta. La prossima c'è l'Avellino al Partenio-Lombardi (08/12).