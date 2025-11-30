Monza fermato sul pari: il gol di Birindelli non basta. Lo Spezia vince il derby con la Sampdoria

Dopo le emozioni delle sette partite del sabato (qui tutti i risultati e il resoconto), la quattordicesima giornata di Serie B continua. Ad aprire le danze sono state Juve Stabia e Monza, match terminato sul risultato di 2-2. I biancorossi dopo essere andati per due volte in vantaggio si sono fatti recuperare dalla formazione giallonera, che ha così conquistato un punto. La squadra di Bianco è stata quindi fermata ma resta in testa alla classifica del campionato con due punti di vantaggio sul Frosinone secondo. L'ultima partita di giornata vedrà poi sfidarsi Spezia e Sampdoria, impegnate al Picco di La Spezia a partire dalle 17:15.
Juve Stabia-Monza 2-2, biancorossi rimontati due volte
Pronti, partenza, via: dopo appena 19 minuti di gioco è il Monza a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Simone Birindelli. Il figlio dell'ex Juve è al suo secondo gol in questa Serie B, ma è stato anche ammonito per la quinta volta e salterà quindi la prossima partita. Il vantaggio biancorosso dura però soltanto 12 minuti, con la Juve Stabia che trova l'1-1 grazie al gol di Candellone. Nel secondo tempo i cambi si rivelano fondamentali, per una squadra e per l'altra. Bianco al 61' inserisce in campo Petagna al posto di Alvarez, e l'ex Atalanta dopo appena 7 minuti trova la rete dell'1-2, su assist di Izzo. Copione che si ripete anche per la Juve Stabia: Maistro entra al 70' e segna all'83' il gol del definitivo 2-2. Alla fine nonostante gli sforzi Juve Stabia e Monza non riescono ad andare oltre il pari, un punto a testa.
Spezia-Sampdoria 1-0, altra sconfitta per i blucerchiati
A chiudere la quattordicesima giornata di Serie A sono state Spezia e Sampdoria, sfida fondamentale per la lotta salvezza. Se nel primo tempo le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol, la partita si è invece sbloccata dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Donadoni ha infatti trovato la rete dell'1-0 grazie a un colpo di testa di Artistico su corner di Beruatto. La Sampdoria a questo punto ha provato a cambiare le sorti della partita, ma i blucerchiati non sono riusciti a trovare il pareggio. Vittoria importantissima per i bianconeri, che superano così la Sampdoria in classifica e salgono a quota 11 punti, con i blucerchiati fermi a 10.
Serie B, la situazione dopo 14 giornate
La classifica di Serie B dopo 14 giornate vede il Monza in testa con 30 punti, seguita dal Frosinone a 28. Al momento Modena e Cesena accederebbero direttamente alle semifinali dei playoff, mentre Venezia, Palermo, Empoli e Catanzaro andrebbero ai quarti di finale dei playoff. Ai playout andrebbero invece Sudtirol e Bari, che però ha una partita da recuperare, quella contro la Juve Stabia. In zona retrocessione Spezia, Sampdoria e Pescara, con 11, 10 e 9 punti.
La classifica aggiornata
- Monza 30
- Frosinone 28
- Modena 26
- Cesena 26
- Venezia 25
- Palermo 23
- Empoli 20
- Catanzaro 19
- Avellino 19
- Juve Stabia 18*
- Reggiana 17
- Padova 17
- Carrarese 16
- Entella 15
- Mantova 14
- Sudtirol 13
- Bari 13*
- Spezia 11
- Sampdoria 10
- Pescara 9
*Una partita da recuperare
