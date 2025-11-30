Tuttosport.com
Monza fermato sul pari: il gol di Birindelli non basta. Lo Spezia vince il derby con la Sampdoria

La rete del figlio dell'ex giocatore bianconero fa sperare ma i gialloneri recuperano. Sconfitta per i blucerchiati, vince la squadra di Donadoni
Monza fermato sul pari: il gol di Birindelli non basta. Lo Spezia vince il derby con la Sampdoria © LAPRESSE
3 min

Dopo le emozioni delle sette partite del sabato (qui tutti i risultati e il resoconto), la quattordicesima giornata di Serie B continua. Ad aprire le danze sono state Juve Stabia e Monza, match terminato sul risultato di 2-2. I biancorossi dopo essere andati per due volte in vantaggio si sono fatti recuperare dalla formazione giallonera, che ha così conquistato un punto. La squadra di Bianco è stata quindi fermata ma resta in testa alla classifica del campionato con due punti di vantaggio sul Frosinone secondo. L'ultima partita di giornata vedrà poi sfidarsi Spezia e Sampdoria, impegnate al Picco di La Spezia a partire dalle 17:15.

Juve Stabia-Monza 2-2, biancorossi rimontati due volte

Pronti, partenza, via: dopo appena 19 minuti di gioco è il Monza a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Simone Birindelli. Il figlio dell'ex Juve è al suo secondo gol in questa Serie B, ma è stato anche ammonito per la quinta volta e salterà quindi la prossima partita. Il vantaggio biancorosso dura però soltanto 12 minuti, con la Juve Stabia che trova l'1-1 grazie al gol di Candellone. Nel secondo tempo i cambi si rivelano fondamentali, per una squadra e per l'altra. Bianco al 61' inserisce in campo Petagna al posto di Alvarez, e l'ex Atalanta dopo appena 7 minuti trova la rete dell'1-2, su assist di Izzo. Copione che si ripete anche per la Juve Stabia: Maistro entra al 70' e segna all'83' il gol del definitivo 2-2. Alla fine nonostante gli sforzi Juve Stabia e Monza non riescono ad andare oltre il pari, un punto a testa.

Spezia-Sampdoria 1-0, altra sconfitta per i blucerchiati

A chiudere la quattordicesima giornata di Serie A sono state Spezia e Sampdoria, sfida fondamentale per la lotta salvezza. Se nel primo tempo le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol, la partita si è invece sbloccata dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Donadoni ha infatti trovato la rete dell'1-0 grazie a un colpo di testa di Artistico su corner di Beruatto. La Sampdoria a questo punto ha provato a cambiare le sorti della partita, ma i blucerchiati non sono riusciti a trovare il pareggio. Vittoria importantissima per i bianconeri, che superano così la Sampdoria in classifica e salgono a quota 11 punti, con i blucerchiati fermi a 10.

Serie B, la situazione dopo 14 giornate

La classifica di Serie B dopo 14 giornate vede il Monza in testa con 30 punti, seguita dal Frosinone a 28. Al momento Modena e Cesena accederebbero direttamente alle semifinali dei playoff, mentre Venezia, Palermo, Empoli e Catanzaro andrebbero ai quarti di finale dei playoff. Ai playout andrebbero invece Sudtirol e Bari, che però ha una partita da recuperare, quella contro la Juve Stabia. In zona retrocessione Spezia, Sampdoria e Pescara, con 11, 10 e 9 punti.

La classifica aggiornata

  1. Monza 30
  2. Frosinone 28
  3. Modena 26
  4. Cesena 26
  5. Venezia 25
  6. Palermo 23
  7. Empoli 20
  8. Catanzaro 19
  9. Avellino 19
  10. Juve Stabia 18*
  11. Reggiana 17
  12. Padova 17
  13. Carrarese 16
  14. Entella 15
  15. Mantova 14
  16. Sudtirol 13
  17. Bari 13*
  18. Spezia 11
  19. Sampdoria 10
  20. Pescara 9

*Una partita da recuperare

 

