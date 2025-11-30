Monza fermato sul pari: il gol di Birindelli non basta. Lo Spezia vince il derby con la Sampdoria

Dopo le emozioni delle sette partite del sabato ( qui tutti i risultati e il resoconto ), la quattordicesima giornata di Serie B continua. Ad aprire le danze sono state Juve Stabia e Monza , match terminato sul risultato di 2-2. I biancorossi dopo essere andati per due volte in vantaggio si sono fatti recuperare dalla formazione giallonera, che ha così conquistato un punto. La squadra di Bianco è stata quindi fermata ma resta in testa alla classifica del campionato con due punti di vantaggio sul Frosinone secondo. L'ultima partita di giornata vedrà poi sfidarsi Spezia e Sampdoria , impegnate al Picco di La Spezia a partire dalle 17:15.

Juve Stabia-Monza 2-2, biancorossi rimontati due volte

Pronti, partenza, via: dopo appena 19 minuti di gioco è il Monza a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Simone Birindelli. Il figlio dell'ex Juve è al suo secondo gol in questa Serie B, ma è stato anche ammonito per la quinta volta e salterà quindi la prossima partita. Il vantaggio biancorosso dura però soltanto 12 minuti, con la Juve Stabia che trova l'1-1 grazie al gol di Candellone. Nel secondo tempo i cambi si rivelano fondamentali, per una squadra e per l'altra. Bianco al 61' inserisce in campo Petagna al posto di Alvarez, e l'ex Atalanta dopo appena 7 minuti trova la rete dell'1-2, su assist di Izzo. Copione che si ripete anche per la Juve Stabia: Maistro entra al 70' e segna all'83' il gol del definitivo 2-2. Alla fine nonostante gli sforzi Juve Stabia e Monza non riescono ad andare oltre il pari, un punto a testa.

Spezia-Sampdoria 1-0, altra sconfitta per i blucerchiati

A chiudere la quattordicesima giornata di Serie A sono state Spezia e Sampdoria, sfida fondamentale per la lotta salvezza. Se nel primo tempo le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol, la partita si è invece sbloccata dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Donadoni ha infatti trovato la rete dell'1-0 grazie a un colpo di testa di Artistico su corner di Beruatto. La Sampdoria a questo punto ha provato a cambiare le sorti della partita, ma i blucerchiati non sono riusciti a trovare il pareggio. Vittoria importantissima per i bianconeri, che superano così la Sampdoria in classifica e salgono a quota 11 punti, con i blucerchiati fermi a 10.