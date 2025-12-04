Juve Stabia-Bari, finisce senza gol il recupero: come cambia la classifica di Serie B

CASTELLAMMARE DI STABIA - Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia si recupera la 10ª giornata di Serie B con Juve Stabia e Bari che pareggiano per 0-0. Secondo pari consecutivo per la squadra campana che raggiunge a quota 19 punti il Catanzaro (8°) e l'Avellino (10°), mentre i pugliesi interromponi la striscia di due sconfitte consecutive salendo al 16° posto (14 punti).

Padroni di casa che sbloccano il parziale al 29' con il colpo di testa Gabrielloni su assist di Candellone reo, però, di un fallo prima del cross su Dickmann. Al 38' ancora Candellone protagonista con un altro assist, questa volta per Correia ma la rete viene annullata per fuorigioco di quest'ultimo. Nel secondo tempo gli ospiti si fanno insidiosi al 72' con Verreth con un diagonale al fil di palo. Nel finale di partita sale in cattedra Maistro: entrato al 63' per Leone, il centrocampista spavena per due volte il Bari. Prima all'86' con un tiro fuori misura e poi all'89' con Cerofolini che si supera due volte.

La partita, in programma per mercoledì 29 ottobre, era stata rinviata dalla Lega Serie B "a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l".