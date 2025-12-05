Entella-Spezia su Dazn anche in modalità gratuita e senza registrazione

TORINO - Il sipario sulla 15ª giornata di Serie BKT calerà lunedì 8 dicembre allo Stadio Comunale di Chiavari, palcoscenico del sentito derby ligure tra Entella e Spezia. Il fischio d’inizio è fissato per le 19:30 e la sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

L’Entella di Andrea Chiappella, attualmente a quota 15 punti, punta sul fattore campo per riscattare la sconfitta in Calabria contro il Catanzaro e dare nuovo slancio alla propria classifica tra le mura amiche. Sul fronte opposto, lo Spezia di Roberto Donadoni arriva al derby con il morale alto dopo la vittoria sulla Sampdoria e cerca continuità per allontanarsi dalle zone più calde. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

