Pohjanpalo trascina il Palermo, Empoli ko: Inzaghi vola al terzo posto

I rosanero espugnano il Castellani grazie alla doppietta del finlandese e alla firma di Le Douaron; ai toscani non basta la rete di Pellegri
1 min
Pohjanpalo trascina il Palermo, Empoli ko: Inzaghi vola al terzo posto© LAPRESSE
Il Palermo espugna il Castellani di Empoli col punteggio di 3-1 e vola al terzo posto in classifica a quota 26 punti in compagnia di Modena e Cesena. La formazione di Pippo Inzaghi chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie alle reti di Le Douaron (7') e Pohjanpalo (18'). Nella ripresa i toscani accorciano le distanze con Pellegri al minuto 63 ma è ancora il finlandese al minuto 75' a chiudere i giochi e impedire la rimonta alla formazione di Dionisi. In classifica, l'Empoli resta al settimo posto a 20 punti, rimediando così la sconfitta dopo tre vittorie consecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

