Il Monza rallenta, solo un pari con il Sudtirol: il Frosinone lo raggiunge in vetta

FROSINONE - Si chiude la 15ª giornata con i riflettori puntati sulle prima due in classifica dove arriva l'aggancio in vetta! Il Frosinone si impone nettamente per 3-0 contro la Juve Stabia con la doppietta di Kvernadze (45'+1 e 65') e la rete Calvani (61'), conquista il terzo successo consecutivo salendo a quota 31 punti come il Monza . I brianzoli infatti incappano nel secondo pareggio consecutivo arrivato questa volta in casa per 1-1 contro il Sudtirol: Monza avanti al 32' con Maric ma al 76' arriva la doccia gelata per la squadra di Bianco con il pareggio siglato da Odogwu . Un punto prezioso per il Sudtirol (quarto pareggio nelle ultime 5 partite) che esce momentaneamente dalla zona rovente della classifica (15° posto a 14 unti).

Pareggi amari per Cesena e Venezia

Alle spalle di Frosinone e Monza rimane il Cesena che perde una ghiotta occasione di avvicinarsi alla coppia di testa. Gli emiliani infatti pareggiano 1-1 a Padova con i padroni di casa che al 93' trovano la rete con Crisetig, un punto amaro per il Cesena ora a -4 dalla vetta. Pareggio con rimpianti anche per il Venezia che dopo 3 successivi consecutivi rallenta ad Avellino per 1-1: lagunari che rimontano lo svantaggio di inziale (Missori al 41') con Svoboda (51') e trovano anche il gol del 2-1 al 93' con Haps ma, dopo revisione al Var, la rete viene annullata per fallo in attacco dell stesso marcatore. Un punto che consente alla squadra allenata da Stroppa si salire al 4° posto a quota 26 punti come Palermo e Modena.

Le altre partite

Seconda sconfitta di fila per il Modena che perde l'imbattibilità casalinga stagionale, trafitto al 91' da un ottimo Catanzaro che torna così in zona playoff col quinto successo nelle ultime 7 gare. La squadra di Sottil aveva cominciato bene trovando il vantaggio col colpo di testa di Pedro Mendes sul corner di Massolin al 31'. Nella ripresa meglio gli ospiti che pareggiano su corner battuto da Pontisso, deviazione di Antonini con Beyuku che salva vicino alla linea ma l'arbitro indica il gol, rete poi confermata dal Var. All'89' Manuah innesca Pittarello che si presenta davanti a Chichizola, che lo stende in area: rigore che lo stesso Pittarello trasforma per il 2-1 finale.

La Reggiana torna al successo (dopo due pareggi ed una sconfitta) vincendo a Mantova 1-0 con gol partita di Reinhart al 53'