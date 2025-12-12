Dazn, a “Professione Presidente" parla Mirri: «Inzaghi va sostenuto. E quando torneremo in Serie A...»

Un’esclusiva finestra narrativa sul “ Campionato degli italiani ”, un torneo che attraversa l’Italia città per città, dentro piazze e territori dove il calcio è parte della storia e della vita quotidiana. È quella che Dazn apre sulla Serie B con una nuova puntata del format “Professione Presidente”, visibile in esclusiva in app e che vede protagonista il presidente del Palermo, Dario Mirri . Insieme a Eleonora Incardona , Mirri ripercorre la sua strada dentro il club: dagli anni da tifoso-abbonato al rapporto profondo con la città, la squadra, il tecnico Filippo Inzaghi , il capitano Matteo Brunori , passando per l’incontro con il City Football Group , che ha segnato una nuova fase del progetto rosanero, e sull’ambizione di un futuro in Serie A. Le sue parole attraversano la dimensione popolare del tifo palermitano, il radicamento territoriale di una squadra che rappresenta un’intera comunità. Un racconto - da godersi prima e dopo il match contro la Sampdoria del 12 dicembre - che restituisce il clima di una piazza appassionata e il peso delle decisioni che ne orientano il cammino , mentre la stagione entra in un momento in cui ogni risultato può modificare gli equilibri del campionato.

Orgoglio e speranze

Mirri parla, innanzitutto, del suo storico rapporto con il Palermo: «Sono abbonato da sempre, da 56 anni, anche adesso che sono il presidente. È un gesto d’amore che continuerò a fare sempre. Adesso guardo le partite in tribuna, però mi manca quella leggerezza e quella spensieratezza che contraddistinguono i tifosi. Essere presidente del Palermo è un sogno realizzato, ogni tanto per vedere se è vero cerco su Wikipedia». Sullo stadio intitolato a suo zio, Renzo Barbera: «Credo che sia un orgoglio per tutti i palermitani, per me a maggior ragione, per la mia famiglia. Zio Renzo mi ha insegnato i valori, cosa è e cosa può essere il Palermo. Guardavo lui da bambino e riconoscevo in lui questa partecipazione enorme per le sorti della città, dei tifosi, ma soprattutto dei palermitani, perché lui vedeva nel Palermo qualcosa che ci rappresentava. Devo dire che è quello che ho sognato di fare e che spero di continuare a fare: fare del Palermo qualcosa che rappresenti tutta la città. E quindi il fatto che lo stadio sia intitolato a lui è bellissimo. lo ho sempre detto, quando ho iniziato sei anni fa, che non posso pensare a uno stadio diverso da questo luogo per far giocare il Palermo». Sulla cessione al City Football Group: «Sono state notti di sofferenza, paura e desiderio. Io volevo fortemente che loro proseguissero il lavoro intrapreso da noi. Ferran Soriano è di Barcellona, conosce le nostre radici, ci siamo trovati subito. Il City Football Group è il futuro del Palermo, si può solo crescere grazie al loro contributo, alle loro competenze e noi siamo orgogliosi di essere parte di questo gruppo grande e vincente. Quando riusciremo a portare il Palermo in Serie A, la sinergia con il City Football Group crescerà ancora di più, anche sotto il profilo tecnico».

Il sogno della Coppa Italia. E poi Brunori...

Mirri si sofferma anche sulla stagione 2025/26 del Palermo: «Inzaghi è una persona straordinaria, ha un entusiasmo contagioso, va sostenuto sempre perché lui vuole intraprendere un percorso medio-lungo qui a Palermo. Quello che è mancato negli anni scorsi è stato il mister, ma anche la gestione della sconfitta. Quando impareremo a governare la sconfitta, allora si cominceranno a costruire le vittorie e saremo in grado di vincere. Sono legatissimo a questi ragazzi, il mio sogno è rendere felice il popolo palermitano e vincere la Coppa Italia, che è un trofeo che ci manca: le tre finali perse le ricordo benissimo, per me sarebbe una soddisfazione incredibile.» Sul capitano Brunori: «Con Matteo c’è un rapporto personale molto forte, per motivi oggettivi. Siamo insieme da quattro anni: all’inizio, per contenere i costi delle trasferte, viaggiavamo in nave anche due volte pur di evitare l’albergo o l’aereo. Quando si condividono esperienze di questo tipo, nasce un legame profondo, una relazione personale ulteriore rispetto ad altri, semplicemente perché è con noi da più tempo. I numeri parlano da soli: Matteo ha segnato quasi 80 gol. È chiaro che sta attraversando un momento particolare della sua vita e della sua carriera. Quello che è importante è che continui a fare esattamente ciò che ha fatto finora, e a sentirsi capitano della nostra squadra nella maniera più completa, a prescindere dal fatto che giochi o meno. Lui anche da non giocatore, come nelle ultime partite, continua a dare un contributo fondamentale alla crescita degli altri ragazzi. È un ragazzo estremamente intelligente e sensibile: mi dice che vuole vivere a Palermo, che sta cercando casa qui. Lo dico ai tifosi: quando hanno qualche dubbio, ricordino che ha scelto Palermo per far crescere la sua unica figlia, e che il suo sogno è restare a vivere in questa città. Detto questo, credo ci sia poco da aggiungere riguardo alla sua partecipazione nella nostra squadra».